Formulár na pomoc kreatívnemu priemyslu vyplnilo zatiaľ 1708 ľudí

Od spustenia elektronického formulára Ministerstva kultúry SR, ktorého cieľom je zistiť reálny počet aktérov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, vyplnilo žiadosť len 1708 subjektov, ďalších 5399 bolo neúplne vyplnených. Na tlačovom brífingu to oznámila šéfka rezortu Natália Milanová (OĽANO).





„Sme konfrontovaní s informáciami o počte približne 220 000 ľuďoch, ktorí majú pracovať v kultúrnom a kreatívnom priemysle, no zatiaľ disponujeme len týmito číslami,“ upozornila v súvislosti s registráciou, ktorá trvá od 9. do 19. októbra.Apelovala preto na všetkých, ktorí pôsobia v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, aby sa do termínu registrovali. „Je to podklad na ďalšie rokovanie s ministerstvom financií, aby sme cielene mohli poskytnúť pomoc, ktorú chceme poskytnúť,“ zdôraznila ministerka. „Ak však nebudeme mať reálny podklad na rokovanie, bude sa nám komunikovať veľmi ťažko,“ dodala.

Pripomenula, že pri vypĺňaní formulára aj na prípadné otázky je k dispozícii do 19. októbra call centrum Ministerstva kultúry. „Sú tam piati ľudia, ochotní zodpovedať otázky. Rovnako je k dispozícii aj mailová adresa formular@culture.gov.sk,“ upozornila.



Prípadné predĺženie registrácie považuje Milanová za problematické vzhľadom na ďalšie potrebné legislatívno-administratívne procesy pri čo najrýchlejšom poskytnutí pomoci.



Formulár na zistenie reálneho počtu aktérov v kultúrnom a kreatívnom priemysle nájdete tu.