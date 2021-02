Formulár pre sčítanie obyvateľov zatiaľ na Slovensku vyplnilo 1,4 milióna ľudí

Elektronické sčítanie do piatka 19. februára do 11:30 využilo najviac ľudí v Bratislavskom kraji – vyše 235-tisíc. Nasledovali Žilinský (192-tisíc), Prešovský (191-tisíc), Nitriansky (180-tisíc) ,Košický (178-tisíc), Trenčiansky (161-tisíc) a Trnavský kraj (158-tisíc).

Najmenej ľudí (152-tisíc) sa zatiaľ sčítalo v Banskobystrickom kraji. Elektronické sčítanie obyvateľstva bolo spustené v pondelok 15. februára.

Musia vyplniť všetci

Najnovšie verzie prehliadačov

20.2.2021 (Webnoviny.sk) -Sčítací formulár musia povinne vyplniť všetci obyvatelia Slovenska do 31.marca. Urobiť tak môžu prostredníctvom webu scitanie.sk alebo aplikácie SODB 2021 pre operačné systémy iOS a Android.Po spustení sčítania mali problém s vyplnením formuláru ľudia so staršími verziami internetových prehliadačov. Podľa Jasmíny Stauder by ľudia mali svoje prehliadače pre úspešné vykonanie sčítania aktualizovať.Aktuálne najnovšie verzie prehliadačov na stiahnutie pritom ponúka priamo stránka scitanie.sk. Bezproblémové sčítanie poskytuje stránka pri verziách programov Google Chrome 78+,Mozilla Firefox 68+, Microsoft Edge 79+, Apple Safari 12+ a Opera vo verziách 65+.Za neplnoleté osoby je povinný vyplniť formulár rodič, prípadne zákonný zástupca dieťaťa. Vyplnenie možno vykonať z mobilu, tabletu či počítača. V prípade otázok sa obyvatelia môžu obrátiť na telefonickú linku pre sčítanie obyvateľstva na čísle 02/20 92 49 19.