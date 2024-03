Forró zrušil stretnutie s Korčokom, s Pellegrinim má naplánovanú tlačovú konferenciu

Bezpredmetné stretnutie

Chýbajúca reprezentácia maďarskej menšiny

27.3.2024 (SITA.sk) - Predseda Maďarskej aliancie Krisztián Forró zrušil plánované stretnutie s občianskym kandidátom na prezidenta Ivanom Korčokom Podľa Korčoka je očividné, že strana plánuje podporiť v druhom kole prezidentských volieb jeho súpera Petra Pellegriniho Ako informoval, stretnutie s neúspešným prezidentským kandidátom Forróom bolo naplánované na štvrtok 28. marca, no Forró ho zrušil a vyjadril sa, že je podľa neho už bezpredmetné.„Mrzí ma, že pán Forró ani len nedal šancu tomu, aby si vypočul moju prezidentskú víziu, ktorú ponúkam aj maďarským spoluobčanom. Mám však veľký rešpekt k Maďarom žijúcim na Slovensku a zároveň im verím, že napriek rozhodnutiu Aliancie naložia so svojím hlasom zodpovedne a slobodne,“ uviedol Korčok a zdôraznil, že maďarský elektorát bol vždy na strane demokratického spektra a maďarské politické subjekty bývali súčasťou modernizačných vlád a modernizačného prúdu politiky.Prezidentský kandidát tiež poznamenal, že vníma chýbajúcu reprezentáciu maďarskej menšiny v parlamente a chce, aby „bolo počuť hlas menšín jasne aspoň v paláci“.„Chcem tiež pripomenúť, že pán Pellegrini sedel vo vládach, ktoré sprísnili zákon o občianstve. Bol vo vláde, ktorá vyhnala Hedvigu Malinovú a zároveň sa mu nepozdávali ani dvojjazyčné tabule, takže jeho nový zápal pre maďarskú komunitu je opäť len a len politickou kalkuláciou. Takže je pomerne pravdepodobné, že deň po voľbách na maďarskú komunitu zabudne, podobne, ako na sľuby o lacnejších potravinách,“ myslí si Korčok.Peter Pellegrini má na popoludnie naplánovanú spoločnú tlačovú konferenciu s Forróom, ktorá by sa mala týkať aktuálnej prezidentskej kampane.