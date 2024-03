Žilinka odmieta, že by niekoho odstavil či ponížil. Ospravedlnil sa prokurátorom za urážky politikov

Ospravedlnil sa za urážky politikov

27.3.2024 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta, že by zo zrušeného Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) prešli na krajské prokuratúry tisícky rozsiahlych spisov.„Reči o tisíckach spisov, to bol trošku účet bez hostinského," povedal v stredu na tlačovej besede.Ako spresnil, z ÚŠP bolo odovzdaných 333 spisov pred začatím trestného stíhania, teda prípadov, kde nebolo ešte vznesené nikomu obvinenie ani začaté trestné stíhanie vo veci. V registroch prípravného konania bolo 630 vecí.„Ak niekto v minulosti tvrdil, že krajskí prokurátori nedokážu vzhľadom na rozsah nápadu vybavovať agendu plynule, tak je to proste výrok bez faktov a bez podkladov," vyhlásil Žilinka.Zároveň sa ospravedlnil prokurátorkám a prokurátorom generálnej prokuratúry za urážky od politikov. „Ani jeden prokurátor nerobí podradnú prácu, za ktorú by si mal vyslúžiť, že je obyčajným úradníkom alebo že strúha ceruzky," zdôraznil a ohradil sa voči takýmto výrokom.Kritizoval aj vyjadrenie prokurátora Ondreja Repu , ktorý po preradení na referát väzenstva povedal, že „teraz bude rozhodovať, či má väzeň dostať citrón k čaju". Ako povedal, tieto vyjadrenia chápe len v kontexte ich frustrácie z toho, že došlo k zrušeniu ÚŠP a prokurátori zmenili svoje pôsobisko.„Ja verím, že to bolo poslednýkrát a že takýmto spôsobom nebudú dehonestovať prácu prokurátorov," povedal. Zároveň odmietol, že by niekoho odstavil, ponížil či pomstil sa.Oddelenie závažnej kriminality Slovenskej republiky na Generálnej prokuratúre (GP) bude mať osem prokurátorov. Na starosti bude mať predovšetkým oblasť korupcie, extrémizmu, terorizmu a ochrany finančných záujmov Európskej únie.V agende pred začatím trestného stíhania bude mať 96 vecí, čo je 12 vecí na prokurátora a v agende trestného stíhania 137, čo je 17 vecí na prokurátora. V prvotnej situácii bude vykonávať aj dozor, aby sa odbremenili krajské prokuratúry.V záujme plynulého vybavovania trestnej agendy Žilinka rozhodol, že prokurátori tohto oddelenia GP si dokončia komplet agendu, ktorú robili pôvodne na špeciálnej prokuratúre.„Rozhodli sme o uplatnení výnimky na konania pred Špecializovaným trestným súdom Najvyšším súdom SR vo veciach v pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, resp. Špecializovaného trestného súdu, do zrušenia ÚŠP. Týchto vecí je 307. S týmito vecami nebudú mať krajské prokuratúry nič, dokončia si ich prokurátori, ktorí tie veci realizovali dodnes," povedal Žilinka.Zároveň rozhodol aj o tom, že návrhy na podanie obžaloby doručené Úradu špeciálnej prokuratúry do dňa jeho zrušenia, teda do 20. marca, si dokončia pôvodní prokurátori, čo je 67 vecí. Na konanie bolo odovzdaných sedem väzobných trestných vecí.Žilinka poukázal na to, že na krajských prokuratúrach dlhodobo pôsobia tzv. prvostupňové oddelenia, na ktorých vykonávajú prokurátori dozorovú činnosť.„Týchto prokurátorov je dnes 67 na celom Slovensku. Ja som požiadal ministra financií o presystematizovanie deviatich miest z našich tabuľkových miest na GP, po jednom na každú krajskú prokuratúru a v Bratislave na dve," povedal Žilinka s dodatkom, že má signál, že tejto žiadosti už bolo vyhovené.Ministra financií ďalej požiadal o ďalšie jedno miesto prokurátora, štátneho zamestnanca a asistenta prokurátora na každú krajskú prokuratúru. To znamená, že v konečnom dôsledku by tam malo pôsobiť 80 prvostupňových prokurátorov.