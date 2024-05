Forsberg pochválil fínsku defenzívu aj Slafkovského s Nemcom. Je fajn, že Slovensko má talenty

V obrane vyzeráme výborne

12.5.2024 (SITA.sk) - Bývalý skvelý švédsky hokejista Peter Forsberg pricestoval na majstrovstvá sveta v hokeji do Ostravy, kde robí experta pri televíznom mikrofóne.Forsberg by bol rád, ak by silný švédsky tím na MS 2024 pretavil svoju kvalitu aj do úspešných výsledkov a prerušil šesťročné čakanie na medailu z majstrovstiev sveta. Zatiaľ naposledy ju Švédi získali na MS 2018 v Dánsku a bola zlatá.„Nepovedal by som, že som expert. Odkomentujem pár zápasov pre švédsku televíziu. Predtým som bol na zimnej olympiáde v Pekingu. Sledujem naďalej podrobne hokej a Švédi tu majú silnú zostavu," povedal Forsberg v rozhovore pre denník Šport.K sile výberu "Troch koruniek" ešte podotkol: „Obzvlášť v obrane vyzeráme výborne, keď tam máme Karlssona, Dahlina a Hedmana. Ak máte dobrú obranu, vždy môžete vyhrať šampionát. K tomu máme kvalitných útočníkov, ale obranu máme jednu z najsilnejších, akú Švédsku kedy malo. Dopredu je však ťažké tipovať, zoberte si, že vlani boli strieborní Nemci a bronzoví Lotyši. Viac krajín má dnes šancí získať medailu, ako tomu bolo pred dvadsiatimi rokmi," zamyslel sa Forsberg.Zo slovenského tímu pozná predovšetkým draftovú jednotku v NHL spred dvoch rokov Juraja Slafkovského. „Počas ZOH v Pekingu som ho videl zblízka, keď vyletel, potom som ho trošku sledoval v Montreale. Je to dobrý hráč. Zvedavý som aj na Šimona Nemca , ktorý má veľkú šancu byť výborný hokejista. Je fajn, že má Slovensko talenty. Uvidíme, ako budú hrať na turnaji. Dobre si pamätám, ako jasne Slováci zdolali Švédov v Pekingu v boji o bronz," skonštatoval Forsberg, ktorý v 708 zápasoch NHL nazbieral 885 bodov.Dnes 50-ročný niekdajší skvelý útočník je jedným z deviatich švédskych hráčov, ktorí sú členmi Triple Gold Clubu, čiže počas kariéry získali zlaté medaily na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta a vybojovali aj Stanleyho pohár. Forsberg má všetky tieto úspechy zdvojené.Na Stanley Cup dosiahol v rokoch 1996 a 2001 ako hráč Colorada Avalanche, svetovým šampiónom sa stal v rokoch 1992 v Prahe a 1998 v Bazileji, olympijské zlato pridal do jagavej zbierky z Lillehammeru 1994 a Turína 2006.Švédsko bude posledný siedmy súper Slovenska v základnej B-skupine na MS 2024 v Ostrave. Vzájomný duel odohrajú oba tímy v utorok 21. mája od 20.20 h.