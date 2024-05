MS 2024: Slovensko - Kazachstan 6:2

Slovenskí hokejisti si na MS v Ostrave pripísali prvý triumf. Vo svojom druhom zápase na šampionáte zdolali v nedeľu v B-skupine Kazachstan 6:2 a do tabuľky si zapísali prvé tri body.



Rozhodla o tom najmä prvá tretina, v nej sa gólovo presadili Martin Pospíšil, Martin Faško-Rudáš a Matúš Sukeľ. V druhej sa z trestného strieľania presadil Libor Hudáček, na strane Kazachov bol úspešný Alichan Asetov. V tretej ešte potvrdili triumf Slovenska svojím druhým gólom Pospíšil a Lukáš Cingel, brankár Stanislav Škorvánek inkasoval len po strele Alichana Omirbekova.



Slováci odohrajú svoj tretí zápas na šampionáte v pondelok o 16.20 proti USA, Kazachstan čaká v rovnakom čase po dni voľna v utorok výber Lotyšska.

SLOVENSKO - Kazachstan 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)



Góly: 12. Pospíšil (Nemec, Slafkovský), 13. Faško-Rudáš (Koch, Sukeľ), 18. Sukeľ (Faško-Rudáš, Gajdoš), 29. Hudáček (z trestného strieľania), 42. Pospíšil (Hudáček, Nemec), 46. Cingel (Hudáček) - 24. Asetov (Danijar, Muchametov), 52. Omirbekov (Michajlis, Danijar). Rozhodcovia: Fraňo (ČR), Kaukokari (Fín.) – Briganti (USA), Fuchs (Švaj.), vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9109 divákov.



SR: Škorvánek - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Kudrna



Kazachstan: Šutov (46. Bojarkin) - Metalnikov, Breus, Orechov, Danijar, Dichanbek, Beketajev, Koroľov, Gaitamirov - Rymarev, Šestakov, Starčenko – Michajlis, Omirbekov, Savickij – Muratov, Muchametov, Paňukov – Rachmanov, Bojko, Asetov

Slováci boli od úvodu aktívnejší a vyslali aj prvú strelu na bránku. Kazachovia neskôr odpovedali po nebezpečnom pokuse Muchametova, keď pred Škorvánkom ´zaplával´ puk po teči. V 7. minúte mali Slováci prvú gólovú šancu, ale Sukeľ trafil len dobre postaveného Šutova. Brankár Kazachov výborne zasiahol aj o niekoľko sekúnd neskôr po strele Slafkovského. Na opačnej strane musel vzápätí Škorvánek zakročiť po strele Muratova. Slovenskí reprezentanti však boli aktívnejší, najmä pohybom sa im darilo prekonávať obranu súpera a v 12. minúte otvorili skóre. V početnej výhode zareagoval Pospíšil na strelu Nemca od modrej čiary a z bránkoviska otvoril skóre - 1:0. O 34 sekúnd neskôr viedli o dva góly, zásah Faška-Rudáša si museli arbitri potvrdiť na videu. Výbornú pasáž potvrdili Slováci aj tretím gólom, úspešný bol Sukeľ.



V druhej tretine inkasoval ako prvý Škorvánek, keď ho pri signalizovanej výhode po faule Kelemena prekonal Asetov. Potom sa však opäť zapotil Šutov, ktorý zlikvidoval šance Tatara a Slafkovského. V polovici zápasu sa do nájazdu dostal Kelemen, no obrana Kazachov ho zastavila nedovolene a z nariadeného trestného strieľania Hudáček nezaváhal - 4:1. Ďalšie šance zostali nevyužité, obaja brankári podržali svoje tímy.



Na začiatku záverečnej tretiny prežili Slováci bez ujmy presilovku súpera a hneď po jej skončení strelili piaty gól. Po druhý raz v zápase sa presadil Martin Pospíšil. O štyri minúty neskôr využil Cingel krížnu prihrávku Hudáčka a strelil šiesty gól Šutovovi, ktorý vzápätí prenechal miesto Bojarkinovi. Posledné slovo patrilo Kazachom, puk za Škorvánka pretlačil Omirbekov

hlasy aktérov (TV JOJ):



Libor Hudáček, útočník SR, v zápase 1+2: "Nebolo to ľahké, mali sme však vynikajúcu prvú tretinu. Nedali sme súperovi nič, hrali sme to, čo sme si povedali. Mali sme potom zlé momenty, no to patrí k tomu. Bol to pekný zápas z našej strany."

Tomáš Tatar, kapitán SR: "Bol to dôležitý zápas, odčinili sme ten prvý. Mali sme dobrý začiatok, v druhej tretine sme začali trochu špekulovať a museli sme si k tomu niečo povedať. V tretej časti to bolo opäť dobré , držali sme si puk, nevymýšľali pred modrými čiarami. Dávali sme to hlboko, tam sme silní a vytvárali sme si šance. Máme dôležité tri body, čo je super."

Juraj Slafkovský, útočník SR: "Super zápas, konečne sa nám podarilo vyhrať, dali sme šesť gólov. Myslím si, že sme všetci boli pri chuti, samozrejme, boli úseky, ktoré musíme vylepšiť. Nemôžeme robiť zbytočné chyby a dať súperovi šancu vrátiť sa späť do zápasu. Myslím si, že to bol celkom dobrý výkon, no už sa musíme sústrediť na zajtra. To bude úplne odlišný zápas, iný level. Víťazstvo vždy naladí dobre, musíme si teraz oddýchnuť a prísť pripravení."

Martin Pospíšil, útočník SR, v zápase dva góly: "Bolo to skvelé, naozaj skvelí fanúšikovia. Nestáva sa často, že mám počas zápasu zimomriavky. Bolo ich veľmi počuť a som rád, že sme sa im mohli odvďačiť víťazstvom."

.