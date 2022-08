Forster sa predstaví v semifinále na 100 m prekážok. Dám do toho všetko, hovorí slovenská šprintérka

Šprintérka Viktória Forster sa ako posledná zo slovenskej výpravy predstaví v záverečný súťažný deň na majstrovstvách Európy v atletike, ktoré sú súčasťou Európskych šampionátov v nemeckom Mníchove.

V sobotu obsadila v treťom rozbehu na 100 m prekážok žien druhé miesto s časom 13,19 s a postúpila priamo do nedeľňajšieho semifinále (19.10 h). Zaznamenala svoj druhý najlepší výkon na tejto trati v kariére a jej čas bol celkovo tretí najlepší v rozbehoch.

21.8.2022 (Webnoviny.sk) -"Už na stredajšom tréningu som sa cítila veľmi dobre, odbehala som kvalitné rýchle úseky, aj včerajšia rozcvička dopadla dobre, cítila som sa úžasne. Veľmi som chcela postúpiť do semifinále, napísala som si to aj na štartové číslo a splnilo sa mi to. Síce od rána pršalo, ale mne sa v daždi behá dobre. Ale želala som si, aby pršalo len mierne alebo vôbec. A aj toto želanie sa mi splnilo. V semifinále môžem bežať uvoľnene, lebo cieľ – dostať sa do semifinále – som splnila. Zajtra do toho dám všetko," uviedla Forster na oficiálnom webe Slovenského atletického zväzu (SAZ) "Bežala neskutočne, s veľkým prehľadom. Presne toto bola Viktória, ako ju poznám," pochválila svoju zverenkyňu trénerka Katarína Adlerová na webe SAZ. Forster bude v nedeľu bežať hneď v prvom semifinále a v prvej dráhe, pričom ako jediná z ôsmich účastníčok nemá osobný rekord pod 13 s. Doterajšie kariérne maximum členky ŠK SOG Nitra je 13,12 s, čo je zároveň slovenský rekord pretekárky do 23 rokov na 100 m prekážok.V nedeľňajších semifinále bude o účasť medzi najlepšou osmičkou bojovať spolu 24 šprintérok, z ktorých 12 bolo priamo nasadených a 12 postúpilo z rozbehov. Do finále postúpia dve najrýchlejšie pretekárky zo všetkých troch semifinálových behov a ďalšie dve z nižších pozícií s najlepšími časmi. Finále je na programe o 20.45 h.