Kvitová si zahrá v 40. finále kariéry, Tsitsipas prešiel v semifinále turnaja v Cincinnati cez Medvedeva

Česká tenistka Petra Kvitová zastavila spanilú jazdu Američanky Madison Keysovej na turnaji WTA v americkom Cincinnati, v sobotňajšom semifinále ženskej dvojhry ju zdolala 6:7 (6), 6:4, 6:3 a zahrá si vo svojom 40. finále na hlavnom okruhu v kariére.

V semifinále mužskej dvojhry na rovnakom podujatí Grék Stefanos Tsitsipas vyradil svetovú jednotku Daniila Medvedeva z Ruska, štvrtý hráč rebríčka ATP zvíťazil 7:6 (6), 3:6, 6:3.

Vyradila grandslamové šampiónky

Zaznamenala štyri triumfy

Prekvapujúci finalista

21.8.2022 (Webnoviny.sk) -Tridsaťdvaročná Kvitová sa dostala do finále v Cincinnati až pri jedenástej účasti, predtým nebola ďalej ako vo štvrťfinále. "V mojom veku je to príjemný zážitok. V kariére som už odohrala veľa finálových zápasov, ale nikdy nie tu. Je to teda iný pocit," uviedla Češka, ktorá zabojuje o titul proti 28-ročnej kvalifikantke Caroline Garciovej Francúzka v semifinále zdolala Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:2, 4:6, 6:1. Keysová vyradila na turnaji tri grandslamové šampiónky, no nezopakuje svoje prvenstvo z roku 2019."Je isté, že toto nikto nečakal, z kvalifikácie to bola dlhá cesta. Išla som zápas za zápasom, snažila som sa zobrať si z každého čo najviac a zlepšovať sa počas celého turnaja. Kvitová je veľká šampiónka, proti takej hráčke musíte hrať rýchlo a lepšie sa pohybovať na kurte. Je pre mňa veľká výzva hrať proti Petre," povedala Garciová.Tá sa zatiaľ stretla s Kvitovou deväťkrát a zaznamenala štyri triumfy. V tomto roku jej však podľahla na turnajoch v Miami aj Madride.Prekvapujúci finalista v Cincinnati je aj chorvátsky tenista Borna Čorič , ktorý zdolal štyroch nasadených hráčov. V semifinále vyradil Brita Camerona Norrieho 6:3, 6:4 a v súboji o titul sa stretne so svetovou štvorkou Tsitsipasom.Grék neprešiel cez semifinále v ostatných dvoch rokoch, ale na tretí pokus sa mu to podarilo. Medvedeva zdolal tretíkrát v ich desiatom vzájomnom dueli."Samozrejme, vo finále bude veľký favorit. V tomto týždni som robil všetko, čo som mohol. Dosiahol som viac ako som čakal. Finálový zápas si budem užívať," vyhlásil Čorič, ktorému patrí 152. miesto v rebríčku ATP. Do finále v Cincinnati sa dostal ako najnižšie umiestnený hráč v renkingu v histórii.