Forsterová mohla bežať semifinále 100 m na atletických ME v Ríme, no nedozvedela sa to včas

Slovenská šprintérka Viktória Forsterová mohla v nedeľu večer bežať semifinále na 100 m na atletických ME v Ríme, no nestalo sa tak. O tejto možnosti sa nedozvedela včas.





Forsterová v sobotňajšom rozbehu zabehla čas 11,50 s a obsadila druhú priečku pod čiarou postupu. Dve nemecké pretekárky však na poslednú chvíľu právo štartu v semifinále nevyužili. "Rada by som bežala semifinále behu na 100 m, ale nemecké šprintérky sa odhlásili na poslednú chvíľu. Oficiálne rozhodnutie vyšlo o 21.06 a štart behu bol o 21.29 h. Za takto krátke obdobie sa na štart pripraviť nedalo. Svoj štart som nikomu nepotvrdila, a tak by moje meno nemalo fungovať v štartovej alebo výsledkovej listine. Verím, že v sezóne ešte budem mať možnosť bežať rýchlu stovku a ďakujem všetkým za podporu, ktorá ma dostala až do finále ME na prekážkach," uviedla Forsterová v oficiálnom vyhlásení.Slovenská rekordérka na najkratšom šprinte sa objavila na štartovej listine semifinále, jej dráha nakoniec zostala voľná. Podľa vyjadrenia jej manažéra Alfonz Jucka ju však napokon Európska atletika vo výsledkoch semifinále neuvádza, ako atlétku, čo nenastúpila, keďže svoj štart nepotvrdila.Dvadsaťdvaročná Forsterová sa v Ríme postarala o najlepší výsledok slovenskej výpravy. Postúpila do sobotňajšieho finále 100 m prek. a obsadila v ňom 8. miesto.