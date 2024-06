Slovenská ľudová tvorba doplnená francúzskou eleganciou. Predstavili oblečenie športovcov pre olympiádu v Paríži (foto)

Vznikla aj spomienková kolekcia

Niektorí si ju už vyskúšali

10.6.2024 (SITA.sk) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v pondelok predpoludním predstavil kolekciu oblečenia pre slovenskú výpravu na OH 2024 do Paríža.Už tradíciou je motív slovenskej ľudovej tvorby, ktorý v najnovších návrhoch dopĺňajú prvky francúzskej elegancie."Na viacerých kúskoch výrazne vyniká čatajský vzor - ornament zo slovenskej ľudovej tvorby. Tvorcovia ladili celú kolekciu tak, aby niesla prvky francúzskej elegancie, no zároveň zvýrazňovala slovenské národné farby," referuje výbor, podľa ktorého inšpiráciou kolekcie bol slogan "Napriek rozdielom, ktoré nás delia, sme si všetci veľmi podobní a spolu tvoríme jeden silný tím."Do Paríža sa olympijské hry vrátia po sto rokoch, pod piatimi kruhmi sa vo francúzskej metropole totiž súťažilo aj v roku 1924. Pri tejto príležitosti vznikla aj spomienková kolekcia, v akej sa vtedy prezentovali slovenskí športovci pod československou vlajkou."V našej spolupráci so 4F je prioritou, aby sa v oblečení cítili dobre a pohodlne predovšetkým športovci. Funkčnosť a dizajn boli preto veľmi dôležité. Oblečenie odkazuje na ikonický parížsky šarm i slovenskú národnú identitu. Sme presvedčení, že osloví aj mladú generáciu. Dôležitý pri tvorbe oblečenia bol aj hlas našich športovcov. Do Paríža pôjdu ako jeden tím a budú hrdo reprezentovať naše farby i naše srdcia,“ uviedol prezident SOŠV Anton Siekel podľa webu olympic.sk."Kolekcia je inšpirovaná farbami slovenskej vlajky a obsahuje gradáciu farieb, kombinácie tmavomodrej a krémovej farby, ktoré symbolizujú odvahu a čistotu športového ducha. Oblečenie zdobia potlače s motívmi čerpanými z bohatstva slovenského dedičstva. Kolekcia kladie dôraz na slovenský charakter - plný vášne, sily a jedinečného šarmu. Tričká majú ľudový kvetinový vzor zobrazený v maliarskom štýle," informuje SOŠV.Novú kolekciu si už vyskúšali aj niektorí slovenskí športovci - Patrik Jány Dominik Černý aj Eliška Mintálová , časť kolekcie si skúsil aj Richard Tury Jakub Grigar bol model pre spomenutú historickú kolekciu pre Paríž 1924."Olympijská kolekcia sa mi páči. Mal som možnosť vyskúšať si medailový set, ktorý je veľmi pekne navrhnutý do retroštýlu a skutočne pohodlný. Teraz je už je mojou úlohou spraviť všetko preto, aby som ho na sebe mal aj počas olympijských hier,“ povedal strelec Patrik Jány.