Forsterová v rozbehu skončila šiesta, má ešte jednu šancu postúpiť do olympijského semifinále

7.8.2024 (SITA.sk) -Slovenská atletická univerzálka Viktória Forsterová ani svoj druhý štart na olympijských hrách v Paríži nepremenila na postup do semifinále. Na 100 m prekážok finišovala v piatom rozbehu šiesta výkonom 13,08 sekundy, no v porovnaní s hladkou stovkou ešte dostane šancu na reparát vo štvrtkovej repasáži."Mám stále také zmiešané pocity. Ten čas nie je to, čo som si predstavovala, ale verím, že je to vo mne. Proste musí prísť ten moment a verím, že príde zajtra v opravných behoch. Dnes na rozcvičke náznaky na dobrý čas určite boli, len to proste v tom behu nesadlo. Takže teším sa na zajtrajšie opravné behy," prezradila 22-ročný zverenka trénerky Kataríny Adlerovej "Dnes som beh ani nevnímala. Začula som výstrel a ani neviem, ako som prebiehala prekážky. Dnes som bola úplne v tranze. Asi je dobré, že som mala predtým hladkú stovku a otriasla z toho štadióna. Dnes to bolo dobre uvoľnené, len pomalé..."S pomerne skorým štartom už pred jedenástou hodinou musela trochu bojovať."Ja som taký trošku spachtoš, čiže vstávanie dnes bolo trošku náročnejšie, ale musím povedať, že bolo menej náročné, ako som čakala. Cítila som sa fakt dobre. A celkovo to bolo dnes super, len ten beh bol pomalý. Čas 13.08 sekundy fakt nie je to, čo som chcela. Verím, že zajtra to klapne," pokračovala a doplnila, že teraz si môže popoludní "zdriemnuť aspoň na hodinku"."Dúfam, že ma nebude čakať ďalšie prekvapenie," poznamenala a priblížila príbeh z utorka."Včera ma prekvapili moji rodičia s mojou sparingpartnerkou Danielou Ledeckou, čo mi dodalo strašne veľa energie. Vôbec som to nečakala, že by sa tu rodičia mohli objaviť. Popoludní som si trochu pospala a oni mi takto spravili budíček, skoro som zinfarktovala. Bolo to však úžasné. Veľmi milé prekvapenie a viem, že tam dnes hore sedeli všetci moji blízki, takže sa strašne teším, že mám okolo seba takých skvelých ľudí, že ma podporujú a budem museli urobiť všetko preto, aby som zajtra im aj sebe to všetko odplatila," dodala.Pred stredajším rozbehom začula z hľadiska aj výkrik smerovaný práve jej."Počula som kričať moje meno, ale iba tak letmo, pretože som bola sústredená na seba," ozrejmila.