Grék Tentoglou obhájil zlato na olympiáde v skoku do diaľky, k úspechu mu zagratuloval aj premiér

Bližšie k rekordu

Naučil sa vyhrávať

7.8.2024 (SITA.sk) - Grécky reprezentant Miltiadis Tentoglou obhájil na OH 2024 v Paríži olympijské zlato v skoku do diaľky. V utorok triumfoval na Stade de France výkonom 848 cm, keď o 12 cm zdolal Waynea Pinnocka z Jamajky.Bronz si vybojoval Talian Mattia Furlani (834 cm). Dvadsaťšesťročný rodák zo Solúnu potvrdil, že je aktuálne kráľom svojej disciplíny. Okrem úspešnej obhajoby zlata z predchádzajúcich hier sa môže pochváliť aj tým, že je majstrom Európy i majstrom sveta vonku i v hale.Tentoglou sa stal len druhým skokanom do diaľky s triumfmi na dvoch po sebe idúcich olympijských hrách. Úspešnejší je iba legendárny Carl Lewis z USA, ktorý získal štyri zlaté medaily za sebou, a to medzi rokmi 1984 a 1996.„Dosiahol som veľký úspech. Cítim sa dobre a samozrejme, že budem pokračovať aj s vidinou toho, že sa k rekordu Carla môžem aspoň priblížiť," povedal grécky skokan. Tentoglou zároveň ukončil čakanie Grécka na prvú zlatú medailu na parížskych Hrách.„Mýtický Miltos Tentoglou opäť na vrchole! Zlatý olympijský medailista v Paríži píše svoj vlastný jedinečný príbeh, na ktorý sme všetci hrdí. Milto, gratulujeme. Máme ťa radi," napísal na sociálnej sieti X grécky premiér Kyriakos Mitsotakis „Doprajem si trocha oddychu. Ostatné mesiace boli predsa náročné. Mám rád tento šport a urobím všetko pre to, aby som tu bol opäť na olympiáde 2028 v Los Angeles. Poznáme príbehy mnohých atlétov, ktorých omrzelo vyhrávanie. Môžem vám povedať, že môj pohľad je iný. Stále som hladný," povedal Tentoglou, ktorý sa vo voľnom čase venuje parkouru a doplnil: „Nebude to však jednoduché, pretože stále prichádzajú mladí skokani s vysokými ambíciami."Strieborný Wayne Pinnock si uvedomuje, že pri aktuálnej fazóne gréckeho súpera, je striebro maximom toho, čo sa dá v skoku do diaľky dosiahnuť. „Jednoducho sa naučil vyhrávať. My musíme viac trénovať, aby sme na neho vyvíjali tlak," povedal Jamajčan.