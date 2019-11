FORTUNA LIGA: AS Trenčín zdolal súpera FC Spartak Trnava

Na snímke vpredu Osman Bukari (Trenčín) a Rafael Tavares Dos Santos (Trnava) počas 16. kola futbalového zápasu Fortuna ligy AS Trenčín - FC Spartak Trnava 23. novembra 2019 v Žiline. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

AS Trenčín – FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)



Gól: 36. Bukari. ŽK: Zubairu, Bukari, Šulek, Kleščík – Menich, Mitrea, ČK: 87. Bukari po druhej ŽK. Rozhodovali: Kružliak – Kováč, Borsányi, 532 divákov



Trenčín: Šemrinec – Šulek, Koolwijk, Kleščík, Skovajsa – Zubairu (46. Corryn) – Roguljič (87. Križan), El Mahdioui – Van Kessel, Čatakovič (76. Lamine), Bukari



Trnava: Rusov – Turňa, Joao Diogo (58. Oršula), Mitrea, Menich – Gamboš (68. Halilovič), Tešija – Grendel (75. Yilmaz), Dangubič, Tavares – Sobczyk





HLASY:



Norbert Hrnčár, tréner Trenčína: "Zápas bol ťažký pre obe mužstvá. Mrzí ma, že sme nedotiahli veľmi veľa situácií v prečíslení do úspešného konca. Trnavu sme prakticky do ničoho nepustili, musím pochváliť celé mužstvo za defenzívu. Máme síce kvalitných ofenzívnych hráčov, ale musia to potvrdiť vo finálnej fáze. Potrebujeme takéto víťazstvá, aby sa nám do tímu vrátila víťazná mentalita.“



Richardo Cheu, tréner Trnavy: "Bol to ťažký zápas pre dva veľmi dobré tímy ligy. Domáci majú niekoľko výborných individualít, najmä Bukariho, ktorý patrí k najlepším v lige. Zameriavali sme sa na to, ako ho brániť počas niekoľkých tréningov, no aj tak skóroval. Chceli sme v druhom polčase zvrátiť stav v náš prospech, niečo s výsledkom spraviť. Prišla aj penalta, ktorú Rusov zapríčinil, ale aj chytil, no potom sme mali aj niekoľko šancí, ktorým chýbalo vo finále málo k tomu, aby sme ich premenili na gól. Nebol to pekný zápas, skôr taktický, ale gratulujem súperovi k víťazstvu. Musíme sa zdvihnúť a proti Ružomberku zabodovať naplno.“

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 23. novembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín vyhrali v dueli 16. kola Fortuna ligy nad FC Spartak Trnava 1:0 a v tabuľke sa dostali pred svojho súpera na šiestu priečku.Úvodná štvrťhodina súboja tímov, ktoré sú v tabuľke na rozhraní prvej a druhej šestky, veľmi nenadchla. O atmosféru sa na žilinskom štadióne starali predovšetkým fanúšikovia hostí, ktorí videli v 4. minúte šancu domácich Čatakoviča, ktorému Rusov zmaril reflexívnym zákrokom radosť. V 19. minúte vyslal tesne spoza 16-ky veľmi dobrý pokus Grendel, ale Šemrinec, ktorý sa vrátil do domácej zostavy, nemusel proti jeho strele letiacej tesne okolo pravej spojnice zasiahnuť. Iniciatívu potom prevzali hostia, ale po Grendelovom centri a Čatakovičovej chybe zachránil na čiare Šemrinec. Na opačnej strane nedokázali zase domáci potrestať chybu Rusova, ktorý vybehol naľavo mimo šestnástky, ale Van Kessel nedostal prihrávku na strelu do prázdnej brány. Upadajúce tempo hry zastavil až Trenčan Bukari, pred ktorým ustupovali hostia až po šestnástku, odkiaľ domáci krídelník vystrelil a lopta od pravej žrde skončila za Rusovom.Tempo hry nebolo v úvode druhého polčasu vysoké, ale hostia sa ho snažili zvýšiť nasadením ofenzívneho Oršulu na konci prvej štvrťhodiny. Tesne predtým mal veľkú šancu na vyrovnanie po prihrávke Grendela v šestnástke domácich Tavares, ale nenamieril medzi tri žrde. Trenčín mohol svoje vedenie navýšiť v 64. minúte, keď po faule Rusova na Čatakoviča kopal domáci útočník pokutový kop, ale Rusov jeho strelu k ľavej žrdi chytil. V 74. minúte sa už hostia tešili z vyrovnania, ale Grendelov vyrazený pokus Šemrincom dorážal do siete Sobczyk už z ofsajdu. V 82. minúte mali hostia výhodu priameho kopu z hranice šestnástky, ale Yilmaz namieril vedľa Šemrincovej brány. O päť minút dostal Bukari pri pokutovom území hostí za zbytočný faul druhú žltú kartu a putoval predčasne dolu z trávnika. Hostia mohli presilovku po minúte aj využiť, ale Dangubičovu strelu po Tešijovej kolmici Šemrinec skvele zneškodnil. V nadstavenom čase sa už nič podstatné nestalo, a tak Trenčania vyhrali najtesnejším rozdielom nad Trnavou 1:0.