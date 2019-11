FORTUNA LIGA: FK Pohronie remízoval s FC ViOn Zlaté Moravce

Na snímke Denis Duga Zlaté Moravce. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (0:1)



Góly: 59. Klec - 25. Jarović. Rozhodovali: Chmura - Štrbo, Súkeníková, ŽK: Mészáros, Nosko, Jacko – Brašeň, Ďubek, Duga, Maranhao, 882 divákov



Pohronie: Jenčo – Dzurík, Nosko, Jacko, Župa – Mazan (81. Hrnčár), Meda, Klec (74. Abrahám), Pellegrini – Mészáros (58. Blahút), Badolo



Zlaté Moravce-Vráble: Pindroch – Čögley, Asanović, Pintér, Brašeň – Maranhao – J. Švec (61. Gustavo), A. Sloboda, Ďubek (64. Duga), Kovaľ – Jarović (83. Rodrigues Junior)



HLASY:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 23. novembra (TASR) - Futbalisti FK Pohronie remizovali v sobotňajšom stretnutí 16. kola Fortuna ligy s FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 a na konte tak majú v tabuľke naďalej iba jedno víťazstvo.V prvom polčase boli nebezpečnejší hostia. Už v piatej minúte sa po krídelnej akcii ocitol v šanci Švec, ale pri ľavej žrdi ho vychytal Jenčo. O šesť minút neskôr centrovanú loptu hlavičkoval Maranhao do brvna. Skúšal to aj Ďubek z kraja šestnástky, ale znovu úradoval Jenčo. Domáci mohli ísť do vedenia po chybe Čögleya, jeho malú domov vystihol Mészáros, ale všetko na poslednú chvíľu zachraňoval skvelým návratom Asanovič. V sedemnástej minúte kapitán Pohronia z priameho kopu z asi 17 metrov preveril Pindrocha, keď dobre namieril k vzdialenejšej žrdi polovysokú loptu. Potom už udreli futbalisti z Tekova, po akcii Slobodu odvracal zlú situáciu pred bránkou pätičkou Nosko, no iba pred Jaroviča, ktorý z prvej vypálil a Jenčo už loptu nad hlavou vytláčal rukou spoza čiary – 0:1. Vyrovnávajúci zásah mohol pred prestávkou zariadiť po priamom kope Pellegriniho Badolo, no centrovanú loptu z uhla usmernil v páde iba do bočnej siete. Tutovku mal na kopačke v 45. minúte Švec, unikal pohronskej obrane, ale gólmana v rozhodujúcej chvíli neobišiel.Po zmene strán vyvinuli domáci enormnú snahu s výsledkom niečo urobiť a dokázali vyrovnať. V 59. minúte striedajúci Blahút podnikol rýchlu akciu z ľavej strany, prihral pred bránku, kde sa zblízka šmýkačkou presadil Klec i s prispením Zlatomoravčana Pintéra – 1:1. Tento futbalista sa mohol presadiť aj po hodine hry, avšak voľný v šestnástke pálil nad brvno. Potom už prišli chvíle hostí. Po protiútoku striedajúci Gustavo naservíroval ideálnu loptu Kovaľovi, ale ten prestrelil odkrytú bránku. Potom po centri ďalšieho striedajúceho hráča Dugu pálil Pintér v tutovke do brvna. V závere vyvinulo Pohronie veľkú snahu dať rozhodujúci gól a zaknihovať prvú výhru doma, ale hráči ViOnu mali pred vlastnou bránkou výškovú prevahu a centrované lopty bezpečne riešili. Navyše mohli tesne pred koncom pridať aj druhý gól, no strela Kovaľa len tesne minula ľavý horný vinkel. V nadstavenom čase ešte domáci mali tutovku, Blahút strieľal voľný v pokutovom území, avšak Pintér loptu odkopol z bránkovej čiary."Pre divákov to bol dobrý zápas, hralo sa hore – dole, videli množstvo šancí. Zápas sa im musel páčiť, ale už menej nám trénerom, pretože tam boli situácie, ktoré boli hlavne za stavu 1:1 nebezpečné. Mrzí ma, že sme nevedeli vystupňovať v poslednej štvrťhodine tlak, hoci sme tam mali dostatok štandardiek. Pellegrini ich výborne zahrával, ale mali sme slabý dôraz v šestnástke. V 93. minúte sme mali tutovku a mohli sme zápas rozhodnúť, chlapci by sa nakopli do ďalších zápasov prvým víťazstvom doma. Nestalo sa tak, no remíza je spravodlivá vzhľadom na priebeh zápasu. Aj hostia mali totiž vyložené šance, ktoré nevyužili.""Bol to špecifický zápas, pretože sme sa streli v priebehu desiatich dní druhýkrát. Išli sme do vedenia, mali sme aj ďalšie šance, ešte v prvom polčase sme mohli pridať druhý gól, ale nestalo sa tak. Dobre sme vstúpili aj do druhého polčasu, nepustili sme domácich do očakávaného tlaku. Ten prišiel až neskôr po štandardkách súpera. Ten napokon vyrovnal. Zápas sme však mohli preklopiť na svoju stranu dvoma veľkými šancami Kovaľom a neskôr Pintérom, ktorý dal druhé naše brvno. Škoda nezvládnutých koncoviek. Chceli sme vyhrať, ale v nadstavenom čase sme ešte vykopávali loptu z bránkovej čiary, takže mohli sme aj prehrať. Predchádzal však tomu faul na nášho brankára, ale rozhodca túto situáciu zle videl.“"Pri gólovom okamihu nášho tímu som vyhral osobný súboj, potom som si hodil loptu do šestnástky, videl som tam nabiehajúceho Miša Kleca, snažil som sa mu to nastreliť a chvalabohu sa to odrazilo od neho do bránky. Škoda tej našej poslednej šance, snažil som sa iba trafiť bránku , cez prvého hráča súpera to prešlo pomedzi nohy, no na bránkovej čiare bol ešte druhý, takže smola. Musíme ísť stále šťastiu naproti a verím, že sa k nám obráti v najbližšom zápase. Tento duel bol rušný, náročný, mohli sme ho dotiahnuť do víťazstva, ale aj súper mal šance, takže remíza je zaslúžená.“