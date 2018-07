FORTUNA LIGA: Belasí si hladko poradili so Zlatými Moravcami

Na snímke gólová radosť hráčov Bratislavy v zápase 1. kola futbalovej Fortuna ligy FC ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan Bratislava 22. júla 2018 v Zlatých Moravciach. Foto: TASR Foto: TASR

FC ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:1)



Góly: 14. Brašeň – 15. Holman, 55. Cmiljanič, 63. Savičevič, 74. Šporar. Rozhodovali: Glova – Weiss, Hrčka, ŽK: Orávik, Urgela, Ľupták - Willar, 2856 divákov



ViOn Zlaté Moravce: Chovan – Dimitrijevič, Udeh, Banovič, Chren - Ľupták (68. Cassado)– Orávik, Ďubek (79. Švec), Ewerton, Brašeň – Urgela (68. Richtárech)



Slovan Bratislava: Šulla – Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij – Delgado Villar - Cmiljanič (76. Dražič), Holman, Rabiu (60. Savičevič), Moha (85. Hološko) – Šporar

FK Železiarne Podbrezová - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (0:1)



Góly: 50. Mikuš - 29. Pačinda, 90.+2 K. Vida. Rozhodoval: Sedlák, ŽK: Baran, Obročník, Mejri - Ljubičič, ČK: 88. Mejri (Podbrezová) po 2. ŽK, 1750 divákov



Železiarne Podbrezová: Kuciak – Magda, Krivák, Bartoš, Turňa – Obročník, M. Baran – Bernadina (67. Wiezik), Leško, Breznaník (75. Mejri) – Mikuš



DAC Dunajská Streda: Macej – Koštrna, Šatka, Huk, Davis (90.+3 Záhumenský) – M. Vida – Treťjakov (60. Ljubičič), Herc, K. Vida, Pačinda – Bayo

Zlaté Moravce 22. júla (TASR) - V Zlatých Moravciach a Podbrezovej sa dnes odohrali dva zápasy najvyššej slovenskej futbalovej ligy. V oboch prípadoch sa tešili hostia.Celkom nový ViOn vstúpil do súboja proti favoritovi bez rešpektu. Už v 3. minúte rozohrávku Apaua vystihol Ewerton, ale z uhla Šullu neprekonal. "Belasí" kontrovali v 13. minúte, Šporarovu strelu však v poslednej chvíli odvrátil na roh Banovič. Do vedenia išli domáci v 14. minúte, keď Orávikov prízemný center z pravej strany pohotovo usmernil za Šullov chrbát Brašeň.Vyrovnanie prišlo okamžite. Po rozohrávke zo stredového kruhu Šporar šikovne vysunul Holmana a ten strelou medzi nohy nedal Chovanovi šancu. V 21. minúte sa v dobrej streleckej pozícii ocitol Dimitrijevič, ale s jeho prudkou strelou si pozorný Šulla poradil.Po zmene strán sa hralo podľa nôt "belasých". V 47. minúte Mohova jedovatá strela len tesne presvišťala okolo ľavej žrde. V 54. minúte Šporarovu gólovú strelu na bránkovej čiare odvrátil Banovič. Do vedenia išli hostia v 55. minúte, keď Cmiljanič zo šestnástkového oblúka presnou strelou k pravej žrdi prekvapil Chovana.V 63. minúte sa skóre opäť zmenilo. Striedajúci Savičevič predviedol málo vídané sólo od vlastnej šestnástky a krížnou strelou z 18 metrov prekonal Chovana. V 74. minúte to bolo už 1:4, keď Holman posadil parádny center na hlavu Šporara a ten z päťky nedal Chovanovi šancu. "Belasí" po zmene strán dominovali a zaslúžene si od Žitavy odviezli všetky body.Úvodný zápas "železiarov" v sezóne vyvolal veľa zvedavosti, ako si poradia s účastníkom 2. predkola Európskej ligy. V príprave neboli výsledky Podbrezovej presvedčivé, no hra proti ťažkým súperom uspokojila. Pri náročnom žrebe bude pre ňu každý jeden bod v úvodných troch zápasoch cenný.Spočiatku sa v zápase z veľkej opatrnosti žiadna pozoruhodnejšia akcia nezrodila a čakalo sa na ňu dosť dlho. V 21. minúte prinútil domáceho brankára Kuciaka k zákroku Pačinda a loptu vyrazil na roh. Ani Treťjakova strela zo značnej vzdialenosti Kuciaka nerozrušila.Veľa nádejných akcií sa skončilo predčasne len v náznakoch, ako napríklad Davisa v 28. minúte, no o minútu neskôr sa všetko zmenilo. Skóre otvoril Pačinda, ktorý dorazil Kuciakom vyrazenú loptu po hlavičke Baya v podstate do prázdnej bránky. Domáci síce bojovali, no smerom dopredu boli dosť bezradní a nič nevymysleli.Po prvom viac-menej nezáživnom polčase nezostávalo domácim iné, ako viac otvoriť hru a viac riskovať. Zahrmieť však mohlo opäť v ich bránke, keď v 48. minúte Pačinda len tesne minul zblízka. Tento moment akoby nabudil "železiarov" a v 50. minúte Mikuš vyrovnal. Stačilo, aby Breznaníkov center z trestného kopu našiel jeho hlavu a Macej kapituloval.V 66. minúte vyskúšal Kuciaka v bránke prekvapiť z diaľky Pačinda a aj ho prinútil k pohybu. Viac ho však mohla vystrašiť strela Vidu v 73. minúte, ktorá rozvlnila bočnú sieť. Zápas mohol rozhodnúť v 85. minúte Bayo, no trafil zblízka len brankára Kuciaka. Nový tréner DAC Peter Hyballa nakoniec predsa len zažil premiéru s trojbodovým vyústením. V nadstavenom čase vyvolal veľkú radosť hostí K. Vida po tom, ako center Koštrnu brankár Kuciak len vyrazil rovno na jeho kopačku.