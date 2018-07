Moscona vylúčili z Tour po potýčke so súperom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Carcassonne 22. júla (TASR) - Talianskeho cyklistu z tímu Sky Gianniho Moscona vylúčili z Tour de France. Komisári tak urobili po tom, ako sa mal v úvode 15. etapy z Millau do Carcassonne dostať do potýčky s pretekárom stajne Fortuneo-Samsic, informoval portál cyclingnews.com.Rozhodcovia si po etape pozreli videozáznam incidentu spolu s manažérom tímu Sky Daveom Brailsfordom a športovým riaditeľom Nicolasom Portalom a následne dvadsaťštyriročného Taliana vylúčili.Pre Moscona to nebolo prvé disciplinárne previnenie. Vlani ho obvinili, že úmyselne spôsobil pád Sebastiena Reichenbacha z FDJ na pretekoch Tre Valli Varesine. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) však v júni prípad uzavrela s tým, že nemá dostatok dôkazov na udelenie trestu. Reichenbach si pri páde zlomil lakeť a bedro.Švajčiar tvrdí, že Moscon sa mu chcel odplatiť za jeho podiel na zverejnení rasistického slovného útoku pretekára Sky na Francúza tmavej pleti Kevina Rezu. K incidentu prišlo na Okolo Romandie 2017 a Moscon sa k nemu priznal, za čo mu vedenie tímu udelilo šesťtýždňový trest. UCI vo veci nekonala.