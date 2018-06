FORTUNA LIGA: Brankár Chovan na hosťovanie do ViOn-u Zlaté Moravce

Na snímke vľavo Adrián Chovan. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Trenčín 29. júna (TASR) - Slovenský futbalový brankár Adrián Chovan bude počas nasledujúceho ročníka pôsobiť v drese FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble. Bývalá brankárska jednotka národného tímu do 21 rokov odchádza na ročné hosťovanie z AS Trenčín.povedal pre klubový web AS generálny manažér Róbert Rybníček.