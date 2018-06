Juventus predĺžil zmluvy s Chiellinim a Barzaglim

Taliansky hráč Giorgio Chiellini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 29. júna (TASR) - Taliansky futbalový majster Juventus Turín predĺžil zmluvy s obrancami Giorgiom Chiellinim a Andreom Barzaglim. V piatok o tom informoval šampión Serie A.Tridsaťtriročný Chiellini podpísal novú zmluvu do roku 2020, o štyri roky starší Barzagli uzavrel kontrakt do konca sezóny 2018-2019. Obaja pomohli "Juve" k zisku siedmich ligových titulov a k štyrom triumfom v Talianskom pohári.Po odchode brankárskeho veterána Gianluigiho Buffona sa Chiellini stal novým kapitánom "čierno-bielych." Do turínskeho veľkoklubu prišiel v roku 2005, Barzagli si oblieka dres Juventusu od roku 2011.