Fortuna liga bude pokračovať najskôr v máji, podľa Kozáka je však v hre aj predčasný koniec sezóny

21.3.2020 - Prezídium Únie ligových klubov v piatkovom online hlasovaní rozhodlo o ďalšom odklade nadstavbovej časti slovenskej najvyššej futbalovej súťaže do 30. apríla 2020.Aktuálny ročník Fortuna ligy by mohol opätovne pokračovať od začiatku mája. Presný termín môže byť jasný začiatkom apríla, v závislosti od vývoja situácie v súvislosti s koronavírusom."Posun je logický aj vzhľadom na rozhodnutie UEFA o odklade Eura 2020 na ďalší rok a predĺženia termínu dokončenia ligových súťaží do konca júna 2020. Sme v neustálom kontakte s európskymi partnermi a trend je vo všetkých krajinách rovnaký - dohrať súťaže, ak to bude možné. Zdravie je viac ako futbal, to všetci rešpektujeme. Pripravujeme momentálne viacero alternatív novej termínovej listiny, o ktorých bude rokovať najprv Prezídium ÚLK. Kľúčové budú pre nás najbližšie debaty na európskej úrovni, ale aj rozhodnutia na tej štátnej. Z tohto dôvodu vznikol Centrálny krízový štáb Únie ligových klubov, zložený z vedenia Únie ligových klubov, ale aj právnych a ekonomických expertov. Jeho hlavnými úlohami je koordinovanie aktivít na všetkých úrovniach a zároveň sústavná pomoc našim členom združeným v Únii ligových klubov. Všetci členovia ÚLK dostávajú prostredníctvom elektronickej komunikácie každý deň informácie o najnovšom vývoji na všetkých úrovniach," uviedol prezident ÚLK Ivan Kozák prostredníctvom webu fortunaliga.sk.Hlavným záujmom ÚLK je, aby sa súčasná sezóna dohrala. V hre je však aj predčasné ukončenie ročníka."Pripravujeme rôzne alternatívne návrhy, ak by krízová situácia pretrvávala naďalej a neumožnila nám Fortuna ligu dohrať. Návrhov riešenia situácie je niekoľko, nechcem predbiehať, bude to témou najbližších dvoch-troch týždňov. V súčasnosti veríme, že súťažný ročník 2019/20 dohráme do konca júna tohto roka. Cítime zodpovednosť voči fanúšikom, klubom, hráčom, našim partnerom, ale aj voči celej spoločnosti. Sme súčasťou európskeho futbalového priestoru, aj preto je dôležité byť jednotní," pokračoval.Slovenská najvyššia futbalová súťaž môže nasledovať tú hokejovú, ktorá sa rozhodla pre uzavretie sezóny už skôr.Zástupcovia klubov ihneď hovorili o veľkých finančných stratách a je možné, že negatívny ekonomický dopad zažijú aj futbalové tímy. ÚLK preto plánuje vypracovať štúdiu na túto tému."Treba najskôr povedať, že futbalové kluby sa jediné ako celok zodpovedne postavili k implementácii zákona o športe, hráči sú zamestnanci, nemusia rozmýšľať ako iní športovci o tom, ako sa budú živiť, ak sa futbal dočasne hrať nebude. Chceme diskutovať aj s hráčskymi organizáciami, aby sme našli konsenzus v tejto krízovej situácii. Plánujeme spracovať vyhodnotenie ekonomických dopadov priamo na naše kluby a predostrieť ho všetkým relevantným partnerom. Nechceme totiž po skončení tejto krízovej situácie riešiť ďalšiu krízovú situáciu v profesionálnom futbale. Musíme opäť otvoriť témy financovania športu a spoločenskej zodpovednosti. Len 12 profesionálnych klubov má pod svojimi krídlami takmer 4000 mládežníkov. V týchto ťažkých chvíľach nás teší, že náš generálny partner, ale aj televízni vysielatelia prejavujú pravidelný záujem o vývoj situácie u nás. My veríme, že na konci dňa budeme mať pre nich, ale aj pre všetkých futbalových fanúšikov, pozitívne správy. Môžem zodpovedne povedať, že preto urobíme maximum," doplnil Kozák.