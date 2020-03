MS v hokeji 2020 v máji nebudú, IIHF rozhodla o ich zrušení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v sobotu popoludní definitívne zrušila na máj naplánované majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Dôvodom je pandémia koronavírusu Informáciu zverejnila na svojom oficiálnom webe. Svetový šampionát mali hostiť mestá Zürich a Lausanne od 8. do 24. mája. Na turnaji mala štartovať aj slovenská reprezentácia."Pre medzinárodnú hokejovú rodinu je to tvrdá realita, ktorú však musíme akceptovať. Koronavírus je globálny problém a vyžaduje si veľké úsilie vládnych orgánov na boj proti jeho šíreniu. IIHF musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby podporila tento boj. Šport musíme teraz odložiť bokom a podporovať príslušné orgány a celú hokejovú rodinu,“ uviedol prezident IIHF René Fasel.Počas aktuálneho týždňa IIHF zrušila aj dva turnaje nižšej I. divízie majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa mali konať na prelome apríla a mája v poľských Katoviciach a slovinskej Ľubľane (27.4. - 4.5.). Rada IIHF na "online" telefonickej konferencii zatiaľ neprijala definitívne rozhodnutie o konaní či nekonaní šampionátu elitnej kategórie, ktorý sa má uskutočniť od 8. do 24. mája vo švajčiarskych mestách Lausanne a Zürich.