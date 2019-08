FORTUNA LIGA: Hráči FK Senica prehrali s ViOn Zlaté Moravce

Ferderico Taborda, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

FK Senica - ViOn Zlaté Moravce 1:3 (1:1)



Góly: 25. Didiba - 17. a 68. Ďubek (prvý z 11 m), 71. Jarovič. Rozhodovali: Dohál – Kováč, Poláček, ŽK: Yenne - Tóth, Jarovič, Ďubek, Brašeň, 715 divákov.



Senica: Taborda - Cascardo, Favaro (75. Baumgartner), Didiba, Krč - Addo (46. Ramirez), Klapan – Yenne, El Mouhdane, Totka (74. Sulley) - Castaňeda



Zlaté Moravce: Pindroch - Čögley, Asanovič, Tóth, Brašeň - Duga (80. Mihálik) - Válovčan (30. Švec), Sloboda, Ďubek, Kovaľ - Jarovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 23. augusta (TASR) - Futbalisti FK Senica prehrali v piatkovej predohrávke 6. kole Fortuna ligy doma s ViOn-om Zlaté Moravce 1:3.Seničania po nešťastnom zápase s Ružomberkom nastúpili v zostave s dvoma novými tvárami v obrane - stopérom Favarom a obrancom Cascardom, resp. na lavičke bez suspendovaného trénera Michala Ščasného. V útoku hostí zasa nastúpila nová akvizícia Jarovič. Od začiatku sa hralo prevažne v strede poľa, pričom miernu prevahu mali hostia. Prvý medzi žrde trafil v 10. minúte domáci Yenne, lopta po teči išla na roh. Hosťom sa z ničoho nič podarilo otvoriť skóre, keď po ruke v šestnástke hosťujúci kapitán Ďubek s prehľadom premenil pokutový kop. Seničanom sa onedlho podarilo vyrovnať, keď El Moudane rozohral štandardku na Favara, ten hlavou loptu poslal do päťky, kde zazmätkovala hosťujúca obrana, čo využil Didiba a z otočky poslal loptu nekompromisne do siete. Potom mali loptu častejšie na kopačkách hostia, domáci sa na ihrisku hľadali a kazili, no ďalšie šance sa už nezrodili.Do druhého polčasu vstúpili Seničania oveľa aktívnejšie a boli nebezpeční smerom dopredu. V 52. minúte bol na konci krásnej kombinačnej akcie striedajúci Ramirez, ale jeho strelu brankár vyrazil na roh. O malú chvíľu tvrdo strieľal z vyše 20-metrov Klapan, aj túto loptu brankár vyrazil na roh. Hosťom vyšiel ojedinelý brejk v 59. minúte, po krídelnej akcii Šveca a prihrávke do druhej vlny zakončil krásne prízemnou strelou z voleja Ďubek. Ten istý hráč ďalšiu šancu o tri minúty nepremenil, ale v 71. minúte po jeho rohu najvyššie vyskočil Jarovič a hlavou upravil na konečných 3:1 pre hostí. Senica sa ešte snažila skorigovať, ale stretnutie sa už viac-menej len dohralo.