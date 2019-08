US Open: Kužmová očakáva proti Van Uyrvanckovej veľmi ťažký zápas

Viktória Kužmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa pokúsi prvýkrát prebojovať do 2. kola dvojhry na grandslamvom turnaji US Open. S Belgičankou Alison van Uytvanckovou má zatiaľ vzájomnú bilanciu 1:1. Vlani s ňou prehrala v semifinále halového turnaja WTA v Budapešti, no potom ju v júni zdolala v troch setoch na tráve v holandskom Hertogenboschi.“ povedala Kužmová pre web www.starsforstars.eu.Slovenská jednotka sa na grandslamový US Open 2019 veľmi teší a New York je zároveň jej najobľúbenejšie mesto. „povedala o svojom zážitku zo sezóny 2017.