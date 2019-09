FORTUNA LIGA: Ružomberok ukončil čakanie na triumf i víťaznú sériu DAC

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 22. septembra (TASR) - V sobotnom zápase slovenskej futbalovej Fortuna ligy medzi domácou Dunajskou Stredou a Ružomberkom sa pretrhli dve série. Kým DAC prehral po troch víťazstvách, Ružomberčania sa triumfom 1:0 dočkali trojbodového zápisu po dvoch mesiacoch.Pre "ružu" to bolo iba druhé víťazstvo v tejto ligovej sezóne, premiérové od 1. kola.povedal tréner Ružomberka Ján Haspra.Jeho náprotivok Peter Hyballa priznal, že gól do šatne jeho zverencom nepridal na pohode. "O jediný gól zápasu sa postaral v 44. minúte 20-ročný obranca Alexander Mojžiš. Pre mladíka to bol vôbec prvý zásah v drese MFK.zhodnotil Mojžiš.Dunajská obrana opäť doplatila na nemohúcnosť v ofenzíve. Stopér domácich Dominik Kružliak si myslí, že za prehrou stojí neschopnosť vypracovať si šance.povedal Kružliak, pre ktorého to bol špecifický zápas, keďže je odchovancom Ružomberka a v lete práve z tohto klubu prestúpil do Dunajskej Stredy." dodal Kružliak.