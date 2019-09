Buffon chytal za Juventus po 490 dňoch a vyrovnal Maldiniho rekord

Gianluigi Buffon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 22. septembra (TASR) - Taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon sa po 490 dňoch opäť postavil do bránky Juventusu Turín. V sobotnom domácom stretnutí s Hellasom Verona nastúpil na svoj 902. zápas v Serie A a vyrovnal rekord bývalého obrancu Paola Maldiniho. Historický zápis podčiarklo víťazstvo "starej dámy" 2:1.Štyridsaťjedenročný Buffon sa do Juventusu vrátil po ročnej anabáze v Paríži St. Germain. Do francúzskej metropoly zamieril po sedemnástich rokoch, po sezóne sa však vrátil domov.citovala Buffona agentúra SID.Niekdajší viacnásobný najlepší brankár sveta plnil väčšinu kariéry funkciu jednotky. V tejto sezóne si však musel zvyknúť na úlohu náhradníka Poliaka Wojciecha Szczesneho. Podľa skúseného majstra sveta z roku 2008 to však nie je problém. "povedal Buffon.