FORTUNA LIGA: Ružomberok v druhom polčase zmazal dvojgólové manko

MFK Ružomberok – FK Senica 2:2 (0:2)



Góly: 63. Qose, 83. Twardzik (z 11 m) - 22. Akinyola, 39. Castanaňeda. Rozhodovali: Dohál - Pozor, Hrmo, ŽK: Kostadinov, Čurma – Akinyoola, Yenne, Vorel, Ščasný (tréner), Didiba, 987 divákov



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Twardzik – Kojnok (70. Gerec), Kostadinov, Qose, Takáč (58. Qose), Mojžiš – T. Bobček, Regáli



Senica: Vorel – Didiba, Dias, Krč (69. Cascardo)– Klapan, Cvek – Addo, Baumgartner (90. Totka), Yenne – Castanaňeda (81. Moses), Akinyoola

Ružomberok 23. novembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v zápase 16. kola Fortuna ligy s FK Senica 2:2, keď v druhom polčase zmazali dvojgólové manko.V 5. minúte spoza šestnástky napriahol Akinyoola a Macík vytiahol svoj prvý zákrok. O dve minúty si po rýchlej domácej akcii streleckú parketu vo nahotoval Takáč, ale minul cieľ. V 9. minúte sa zrodila prvá tutovka zápasu, pred Macíkom sa zoči-voči ocitol Castanaňeda a z minisúboja vyšiel so štítom gólman Ruže. V 14. minúte hlavičku J. Masla po rohovom kope hostia vytesnili mimo bránu. V 22. minúte Seničania predviedli peknú akciu po ľavej strane a po prihrávke Yenneho nekompromisne skóroval Akinyoola. V 29. minúte Twardzikova rana z diaľky skončila v „koši“ Vorela. V 31. minúte sa Ružomberčania postarali o rozruch pred svätyňou hostí, ale jej strážcu neohrozili. V 35. minúte z bezprostrednej blízkosti hlavou zakončoval Didiba a Macík fantasticky zasiahol. V 39. minúte sa už Záhoráci tešili z druhého presného nástrelu, keď center Yenneho hlavou do siete dopravil Castanaňeda. O tri minúty na to si Liptáci vydýchli po koncovke Didibu.Po otvorení druhého dejstva Macík ratoval svoju bránu pred Castanaňedom. O chvíľu na to delovku na gólmana MFK vyslal Akinyoola. V 63. minúte striedajúci Qose, po akcii T. Bobčeka, razantnou strelou spoza šestnástky vykresal Liptákom nádej. V 70. minúte senický Baumgartner z ofsajdovej situácie napálil do brvna MFK. V 73. minúte na druhej strane Qose zo šiestich metrov prestrelil. V 83. minúte Yenne vo vlastnej šestnástke fauloval Gereca a Twardzik z penalty vyrovnal na konečných 1:1.