Fortuna liga sa opäť rozbehne v strede júna, odohrá sa iba časť nadstavby

Fanúšikovia sa zrejme na tribúny nedostanú

Snaha o dohranie pohára

22.5.2020 (Webnoviny.sk) - Od soboty 13. júna by na Slovensku mala pokračovať sezóna 2019/2020 v najvyššej futbalovej súťaži. Namiesto desiatich kôl v nadstavbách sa ich uskutoční iba päť a z Fortuna ligy by nemal nik vypadnúť. Také je resumé piatkového Prezídia Únie ligových klubov (ÚLK) . ÚLK odporučila výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ), aby schválil skutočnosť, že z Fortuna ligy sa nebude vypadávať."Máme za sebou náročnú, ale korektnú diskusiu. Dôležité je, že po tejto debate máme pozitívnu správu pre futbal na Slovensku. Kluby si odhlasovali reštart súťaže v skrátenej podobe,“ povedal prezident ÚLK Ivan Kozák. Prezradil tiež, že v najvyššej slovenskej súťaži nebude platiť dočasné pravidlo o dvoch striedaniach navyše, ktoré umožnila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).Podmienkou reštartu FL je, že Úradom verejného zdravotníctva alebo vláda SR nebude úplne zakázané hrať prípadne Úrad verejného zdravotníctva alebo vláda SR neurčia také podmienky, za akých nebude možné hrať. Samozrejmosťou reštartu Fortuna ligy sú hygienické opatrenia, ÚLK poslala hlavnému hygienikovi manuál a čaká na jeho odsúhlasenie. Otázne tak nateraz zostáva, za akých podmienok sa zápasy uskutočnia. Je viac ako pravdepodobné, že na tribúny sa fanúšikovia nedostanú. Snahou ÚLK však je, aby hľadiská futbalových štadiónov nezostali prázdne, ak to bude možné.Fortuna liga, ktorú ÚLK riadi, nútene pauzuje už viac ako dva mesiace. Zatiaľ posledné súboje vo FL sa hrali v sobotu 7. marca, kedy 22. kolo vyvrcholila základná časť súťaže. Na programe bolo ešte desať kôl v dvoch nadstavbách - o titul a o udržanie sa. V piatok sa kluby najvyššej domácej futbalovej súťaže dohodli, že sa uskutoční iba päť kôl nadstavby. Ak bude potrebné hrať sa bude aj play-off o účasť v Európskej lige. Skrátenie programu sa viaže na potrebu do 20. 7. nahlásiť na Európsku futbalovú úniu (UEFA) účastníkov pohárových súťaží v ročníku 2020/2021.V skupine o titul je lídrom Slovan Bratislava, ktorý má náskok desiatich bodov pred MŠK Žilina, tretia Dunajská Streda na druhú priečku stráca sedem bodov. Do tejto časti sa prebojovali aj Michalovce, Trnava a Ružomberok. V druhej časti súťaže sa predstavia Trenčín, Zlaté Moravce, Senica, Sereď, Nitra a FK Pohronie. Slovenské fortunaligové kluby už začali so spoločnou prípravou, ktoré prebieha s obmedzeniami.Snahou SFZ je dohrať aj pohárovú súťaž - Slovnaft Cup. Do semifinále sa prebojovali Ružomberok, Slovan, Zlaté Moravce a Dunajská Streda.