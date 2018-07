FORTUNA LIGA: Senica nechce bojovať o záchranu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káder FK Senica na sezónu 2018/2019:



Brankári: Federico Taborda, Adam Kováč



Obrancovia: Eric Otrísal, Joan Herrera, Lukáš Kučera, Roberto Dias



Stredopoliari: Naren Solano, Marko Tesija, Jakub Krč, Zezinho, Jakub Vida, Patrik Chovan



Útočníci: Victor Salazar, Désiré Ségbé Azankpo, Frank Castaneda, Richard Celis



Príchody: Federico Taborda (Civitanovese), Marko Tesija (ND Gorica), Désiré Ségbé Azankpo (SAS Epinal), Juraj Kotula (Slovan Bratislava – hosťovanie), Naren Solano, Matej Kosorín a Victor Salazar (všetci Nové Mesto nad Váhom, návrat z hosťovania), Jakub Vida, Patrik Chovan a Lukáš Kučera (z dorastu FK Senica)



Odchody: Dominik Holec (MŠK Žilina, koniec hosť.), Vojtech Milošovič (MFK Skalica), Oliver Práznovský (Alashkert, Kaz.), Jakub Brašeň a Dávid Richtárech (Zlaté Moravce), Oliver Podhorin (Wiener Neustadt, Rak.), Blažej Vaščák (Michalovce), Hans Nuno Sarpei (VfB Stuttgart, koniec hosť.), Michal Ranko (AS Trenčín, koniec hosť.), Peter Dungeľ (FK Pohronie, koniec hosť.), Jurij Medvědev a Samuel Šefčík (obaja Slovan Bratislava, koniec hosť.), Ronaldo Chacón (Caracas FC, koniec hosť.), Jan Suchan (Viktoria Plzeň, koniec hosť.), Diego Cuadros (Jaguares FC, koniec hosť.), Ricardo Villarraga (Atlético Huila, koniec hoť.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senica 18. júla (TASR) – Futbalový klub FK Senica sa v minulej sezóne zachránil vo Fortuna lige až v baráži, keď v záhoráckom derby zdolal MFK Skalicu v dvojzápasovom play off. V tej nasledujúcej by sa najmä rád vyhol záchranárskym prácam a ďalej aktívne rozvíjal mládežnícku akadémiu.Káder Seničanov prešiel výraznými zmenami. Tie sa dotkli predovšetkým defenzívy. Kompletnou prestavbou prešiel brankársky post. Minuloročnú dvojicu Dominik Holec – Vojtech Milošovič vystriedal Federico Taborda, ktorému zatiaľ sekunduje minuloročný dorastenec Adam Kováč. Argentínčan Taborda prichádza zo štvrtoligového talianskeho Civitanovese. V obrane zostáva jeden z odchovancov v minuloročnom kádri Erik Otrísal, ku ktorému prišli nové posily ako napr. 29-ročný brazílsky stopér Roberto Dias.uviedol k situácii v šatni Otrísal. Do Rakúska prestúpil Oliver Podhorin, ktorý sa z pozície stopéra prestrieľal v minulej sezóne na pozíciu najlepšieho strelca mužstva a ďalšia opora defenzívy Oliver Práznovský už pôsobí v kazašskom Alaškerte.Záloha a ofenzíva doznala predsa len menej výrazných zmien. Najvýraznejšou posilou stredovej formácie by sa mal stať Chorvát Marko Tešija. Rodák z krajiny vicemajstrov sveta prichádza na Záhorie z prvoligového klubu ND Gorica. V uplynulej sezóne počas jarnej časti nastúpil na 14 stretnutí. Ofenzívu posilnil Désiré Ségbé Azankpo zo štvrtoligového francúzskeho SAS Epinal. Ségbé je odchovancom FC Méty a má na svojom konte aj dva štarty za beninskú reprezentáciu.Zmeny nastali aj na trénerských postoch. Hlavným trénerom zostáva Holanďan Ton Caanen, ktorému s tréningami bude pomáhať Argentínčan Lucas Gatti. Ten počas svojej hráčskej kariéry obliekal dres Argentinos Junior, Boca Juniors a San Lorenza v Argentíne. V Európe pôsobil v škótskom klube Dundee FC, anglickom Bristol Rovers a v Španielsku potom v kluboch Badajoz, Ponferradina a Do Benito.uviedol k svojej pravej ruke Holanďan Caanen. Zmena nastala aj na poste trénera brankárov, keď skúseného Miroslava Mentela nahradil Maroš Ferenc z Prešova.Súpiska Seničanov ešte nie je konečná.poznamenal k ďalším možným posilám tréner Senice, ktorý deklaroval, že jednou z priorít pri stabilizácii mužstva bude ďalší rozvoj mládežníckej akadémie.poznamenal k prestupovej politike Holanďan.Seničania otvoria fortunaligovú sezónu v domácom prostredí, keď na prvý duel proti majstrovi z Trnavy nastúpia v sobotu 21. júla o 18.30 h.uviedol k 1. kolu stredopoliar FK Senica Jakub Krč.