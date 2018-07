REKORDNÉ PRÉMIE: Na US Open rozdelia 53 miliónov dolárov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. júla (TASR) - Tenisti na tohtoročnom grandslamovom turnaji US Open budú hrať o prémie v rekordnej výške 53 miliónov amerických dolárov.informuje agentúra dpa.Víťazi dvojhry v New Yorku dostanú po 3,8 milióna USD, zdolaní finalisti 1,85 milióna USD. Za prvé kolo dostanú hráči sumu 54.000 USD.