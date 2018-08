FORTUNA LIGA: Slovan v 6. kole hostí Trenčín, Trnava bude šetriť opory

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Program 6. kola FL 2018/19:



sobota 25. augusta o 16.45 h DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina (Glova, T. Somoláni, Galo, Orange Sport), o 19.00 ŠKF iClinic Sereď - Železiarne Podbrezová (Pavlík, Jenčura, Perát, v Nitre), ViOn Zlaté Moravce - Zemplín Michalovce (Dohál, Slyško, Ferenc), FK Senica - FC Nitra (Marhefka, Hrmo, Poláček)



nedeľa 26. augusta o 17.30 Slovan Bratislava - AS Trenčín (Chmura, D. Hrčka, Chládek, RTVS), o 19.00 Spartak Trnava - MFK Ružomberok (Sedlák, Benko, Roszbeck)



Tabuľka FL:



1. Slovan Bratislava 5 4 1 0 12:3 13

2. Dunajská Streda 5 3 2 0 14:9 11

3. Žilina 5 3 0 2 8:8 9

4. Ružomberok 5 2 2 1 9:6 8

5. Trenčín 4 2 1 1 12:10 7

6. Trnava 5 2 1 2 4:2 7

7. Podbrezová 5 2 1 2 6:6 7

8. Sereď 5 2 1 1 6:8 7

9. Senica 5 1 2 2 4:8 5

10. Zlaté Moravce 5 1 0 4 5:10 3

11. Nitra 4 0 2 2 4:6 2

12. Michalovce 5 0 1 4 3:11 1

Bratislava 25. augusta (TASR) - V 6. kole futbalovej Fortuna ligy 2018/19 sa nováčik zo Serede prvýkrát predstaví na štadióne v Nitre, kde bude hostiť Podbrezovú. V nedeľu sa pozornosť upriami na slovenské kluby stále bojujúce o skupinu Európskej ligy UEFA. Na Pasienkoch privíta Slovan Trenčín a Trnava bude doma čeliť Ružomberku.Interesantný duel sa môže odohrať aj na Žitnom ostrove, kde v sobotu kolo otvorí duel druhého DAC Dunajská Streda s treťou Žilinou.citoval klubový web DAC jeho nemeckého trénera Petra Hyballu.Na Pasienkoch sa čaká ofenzívny súboj. Gólový priemer z posledných desiatich duelov Slovana s Trenčínom je 3,5 gólu na zápas.povedal pre web "belasých" Joeri de Kamps. AS vo štvrtok remizoval v 1. zápase play off EL v Žiline s cyperskou AEK Larnaka, jeho holandský tréner Ricardo Moniz zrejme bude šetriť niektorých hráčov.Majstrovská Trnava aj v oslabení vo štvrtok triumfovala v play off EL v Ľubľane nad Olimpijou 2:0. Tréner Radoslav Látal avizoval, že proti Ružomberku dá dôležitým hráčom oddych.uviedol český kouč.