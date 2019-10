FORTUNA LIGA: Trenčín prehral so Senicou

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Róbert Fritz Foto: FOTO TASR - Róbert Fritz

AS Trenčín – FK Senica 2:3 (1:1)



Góly: 38. Roguljič, 81. Neeskens – 27. El Moudane, 56. Sulley, 88. Dias.

ŽK: Šulek – Vorel, El Moudane, Ramirez.

Rozhodovali: Smolák – Ferenc, Jánošík

232 divákov



Trenčín: Chudý – Slávik, Šulek (78. Neeskens), Kleščík, Julien – Koolwijk – Roguljič, Lamine (70. Depetris) – Bukari, Čatakovič, van Kessel



Senica: Vorel – Cascardo, Favaro, Dias, Didiba – Klapan – Castaneda, Cvek (85. Ramirez), El Moudane, Yenne – Sulley (74. Samson)



Žilina 20. októbra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín dnes prehrali v 12. kole Fortuna ligy v Žiline s FK Senica 2:3.V prvej dvadsaťminútovke sa nebolo veľmi na čo pozerať, zaujalo iba minimum šancí. V 5. minúte mal dobrú príležitosť po Vorlom vyrazenej strele Bukari, ale krížnou strelou minul z uhla bránu, o dve minúty mieril podobne z priameho kopu Čatakovič. Hostia boli silní v protiútokoch do otvorenej obrany, ale Trenčania vždy na poslednú chvíľu zachránili možné nebezpečenstvo.V 27. minúte však Trenčan Lamine jemne tečoval pokus senického El Moudaneho z 25 metrov a lopta zapadla Chudému do pravého dolného rohu brány. V 38. minúte pridlho váhal jeden zo senických obrancov s rozohrávkou, loptu mu vzal Roguljič a strelou pod brvno prekonal hosťujúceho Vorla. V závere polčasu zaujala ešte hlavička Diasa, ktorú Chudý vyrazil.Hostia išli do vedenia v 56. minúte, keď Cvekov dlhý center dostal za Chudého chrbát pohotový Sulley. Trenčania potom boli lepší, tlačili sa do vyrovnania, ale vo finálnej fáze veľa kazili, boli nepresní a zakončovali vedľa brány. V 66. minúte Roguljičov pokus z diaľky k ľavej žrdi Vorel vyrazil a o necelých desať minút striedajúci Depetris minul bránu.Trenčanom sa o chvíľu nato zranil Šulek, ale Neeskensovi, ktorý ho nahradil, sa už po troch minútach pobytu na ihrisku podarilo vyrovnať, keď dotiahol do gólu akciu van Kessela.Trenčania chceli konečne doma bodovať naplno, ale nedarilo sa im dostať v záverečnej desaťminútovke do tlaku. Naopak, udreli hostia, keď Castaneda v 88. minúte sprava odcentroval a nepokrytý Dias zblízka z prvej nedal Chudému šancu. V nadstavenom čase už sa nič vážne neudialo, a tak Senica zvíťazila 3:2.