FORTUNA LIGA: Trenčín získal chorvátskeho stredopoliara Roguljiča

Trenčín 14. septembra (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista AS Trenčín angažoval bývalého mládežníckeho reprezentanta Chorvátska Anteho Roguljiča. S 22-ročným stredopoliarom, ktorý naposledy pôsobil v prvoligovom cyperskom Pafose, podpísal viacročný kontrakt.povedal pre klubový web generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček.Roguljič prestúpil v sedemnástich rokoch z NK Adriatic Split do úspešnej akadémie rakúskeho Red Bull Salzburg, za ktorý však počas štyroch rokov odohral iba jediný zápas. Úspešne hosťoval v druholigovom rakúskom Lieferingu (2013 - 2015), kde počas dvoch sezón odohral 49 zápasov a dal deväť gólov. V ročníku 2015/2016 zamieril na hosťovanie do Hajduku Split. V najvyššej chorvátskej súťaži nastúpil v devätnástich zápasoch a raz skóroval. Šesťkrát sa predstavil v predkolách Európskej ligy UEFA. Ešte pred odchodom na Cyprus si vyskúšal prvoligový Mödling a druholigový Wacker Innsbruck.