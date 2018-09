Pinot vyhral 19. etapu Vuelty, Yates zvýšil náskok na čele

Thibaut Pinot, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Andorra 14. septembra (TASR) - Víťazom piatkovej 19. etapy cyklistických pretekov Okolo Španielska sa stal Francúz Thibaut Pinot. Horskú trať z Lleidy do Andorry s dĺžkou 154 km zvládol jazdec stajne Groupama-FDJ v čase 3:42:05 h. Na druhom mieste so stratou päť sekúnd finišoval držiteľ červeného dresu Brit Simon Yates (Mitchelton–Scott), tretí skončil Holanďan Steven Kruijswijk (Lotto NL-Jumbo) so stratou 13 sekúnd na víťaza.Brit Yates zvýšil pred poslednou náročnou etapou svoj náskok na čele celkovej klasifikácie pred Španielom Alejandrom Valverdem (Movistar) na 1:38 min.V rovinatom začiatku etapy sa pelotón dlho držal pohromade. Až po štyridsiatich kilometroch sa dostali dopredu Michal Kwiatkowski (Sky), Simon Clarke (EF Education) a Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension Data). V balíku však išiel veľmi rýchlo Movistar a prvý z úniku sa vrátil do pelotónu Clarke. Deväťdesiat km pred cieľom únik zlikvidovali.Nový pokus predviedli Benjamin Thomas (FDJ), Tom Van Asbroeck (EF Education) a Jonathan Castroviejo (Sky). Odpojenie sa týchto troch jazdcov upokojilo situáciu v pelotóne a Movistar mohol byť spokojný, že dopredu sa nedostali nebezpeční jazdci. Z úniku sa odpojil Van Asbroeck, dvojica na čele stále pokračovala, no na cieľovom stúpaní Coll de la Rabassa (dĺžka 17 km; sklon 6,6 %) už nemali šancu.Desať km pred páskou sa vredu sformovala silná štvorica na čele s lídrom celkového poradia Simonom Yatesom, ktorého dopĺňali Nairo Quintana (Movistar), Kruijswijk a Pinot. Onedlho sa odpojil Quintana, ktorý nezvládol vysoké tempo. Trojica si vytvorila pred prenasledovateľmi minútový náskok, ktorý im vydržal až do cieľa a v závere mal najviac síl Pinot, ktorý triumfoval s 5-sekundovým náskokom pred Yatesom. Valverde v stúpaní stratil, v cieli mal stratu vyše minúty.V sobotu čaká cyklistov predposledná etapa z Andorry do Coll de la Gallina. Meria síce iba 97 km, no sú na nej viaceré náročné stúpania. Vuelta vyvrcholí v nedeľu v Madride.