FORTUNA LIGA: Z Notts County prichádza pod Zobor Branislav Pindroch

Nitra 3. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Nitra angažoval brankára Branislava Pindrocha, ktorý naposledy pôsobil v štvrtoligovom anglickom FC Notts County.Dvadsaťsedemročný Pindroch je odchovancom Banskej Bystrice a už ako 19-ročný sa stal súčasťou seniorského tímu Dukly. Krátko na to putovali jeho kroky do Česka, kde sa mu v prvej sezóne s mužstvom MFK Karviná podarilo postúpiť do najvyššej súťaže. V Karvinej pôsobil takmer štyri roky a pravidelne nastupoval na zápasy. Následne sa rozhodol svoju kariéru posunúť na Britské ostrovy do klubu štvrtej najvyššej súťaže. S Nitrou sa dohodol na 1,5 ročnej zmluve. "" povedal pre klubový web Nitry športový riaditeľ Marián Süttö.Na prestupe má nemalú zásluhu hlavný tréner Nitry.povedal Pindroch.