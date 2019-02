Kucka po remíze s Juventusom: Nikdy sa nevzdávam

Juraj Kucka, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Turín 3. februára (TASR) – Futbalisti Juventusu Turín nezvládli ani druhý zápas v týždni, keď po stredajšej prehre vo štvrťfinále Talianskeho pohára na pôde Atalanty Bergamo (0:3) neudržali v lige v domácom prostredí dvojgólové vedenie a s FC Parma len remizovali 3:3. Ústrednou postavou hostí bol Slovák Juraj Kucka, ktorý pripravil dva góly svojho tímu.Juventus viedol v 62. minúte po góloch Cristiana Ronalda a Danieleho Ruganiho už 2:0, a nič nenasvedčovalo tomu, že by mali mať zverenci trénera Massimiliana Allegriho problém dotiahnuť stretnutie do víťazného konca. Už o dve minúty neskôr však 31-ročný slovenský stredopoliar posadil milimetrový pas z pravej strany na hlavu Antonina Barillu a Parma sa priblížila na rozdiel jediného gólu. Nadšenie hostí schladil hneď v 66. minúte svojím druhým gólom v zápase Ronaldo, ktorý po centri Mandžukiča z pravej strany suverénne prehlavičkoval Iacoponiho. O osem minút neskôr bol však rozdiel opäť jednogólový, keď Kuckovu prudkú prízemnú prihrávku zužitkoval Gervinho a pätičkou prekonal Perina v bránke "Starej dámy". Vyrovnávajúci gól strelil v 3. minúte nadstaveného času Gervinho.povedal po zápase Kucka pre klubový web.Bývalý hráč FC Janov, AC Miláno, či Trabzonsporu sa do zápasového rytmu vracia po dvoch mesiacoch, počas ktorých laboroval so zranením brušného svalu.povedal.Juventus v zápase viedol 2:0 i 3:1, no napokon sa musel uspokojiť len s jedným bodom.citovala po zápase Allegriho agentúra AP. Juventus sa musel v sobotu zaobísť bez svojich obranných opôr Andreu Barzagliho, Leonarda Bonucciho a Giorgia Chielliniho, ktorých vyradilo zranenie. Išlo vôbec o prvý zápas po 7 rokoch, keď sa v obrannej trojici Juve neobjavili ani jeden zo spomenutých hráčov.Úradujúci majster má na čele tabuľky pred druhým Neapolom, ktorý si v sobotu poradil so Sampdoriou Janov 3:0, náskok 9 bodov a v aktuálnom ročníku Serie A stále nepozná chuť porážky. Parme patrí 12. priečka.