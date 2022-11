Fortuna liga: Žilina zdolala Slovan hladko 4:1, exceloval štvorgólový Kaprálik

Futbalisti MŠK Žilina zdolali v nedeľnom zápase 13. kola obhajcu titulu Slovan Bratislava hladko 4:1. "Šošoni" zastavili sériu piatich zápasov bez víťazstva, Slovan prehral po tretí raz v sezóne. "Belasí" sú naďalej na čele tabuľky s 35 bodmi, druhá Dunajská Streda stráca tri.



Žilinčania nastúpili do zápasu so snahou o prelomenie negatívnej série, Slovan nezdolali už dlhých 17 zápasov. Tento plán začali napĺňať v prvom polčase, tromi gólmi sa blysol reprezentant do 21 rokov Adrián Kaprálik. Ten istý hráč dal po prestávke aj štvrtý gól, Slovan v závere už len skorigoval skóre.

13. kolo FL:

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 4:1 (3:0)



Góly: 6., 21., 35. a 81. Kaprálik - 88. Stojčevski (vlastný)



Žilina: Ľ. Belko - Leitner, Stojčevski, Nemčík - Rusnák, Myslovič (82. Gidi), Iľko (82. Sauer), Bari - Kaprálik (89. Galčík), Ďuriš - Jambor (89. Jibril)



Slovan Bratislava: Chovan - Pauschek, Kašia, De Marco, Lovat (46. Čavrič) - Kankava, Kucka (76. Hrnčár) - Zmrhal, Mustafič (46. E. Ramírez), Weiss (82. Šaponjič) - Green (46. Čakvetadze)

hlasy po zápase:



Jaroslav Hynek, tréner MŠK Žilina: "Chlapci odviedli kus dobrej roboty, pretavili do zápasu to, čo sme robili na tréningoch a za to boli odmenení. Adrián Kaprálik si nechal góly na krásny zápas a pre divákov, ktorí dnes prišli v hojnom počte, to bol skvelý zápas. Môžeme byť len radi, pretože Slovan je najlepší tím u nás s veľkou kvalitou hráčov."



Vladimír Weiss st., tréner ŠK Slovan Bratislava: "Žilina vyhrala zaslúžene, my sme asi neboli dobre pripravení na zápas, nezvládli sme úvod a dostali sme rýchle góly. Dá sa povedať, že občas je takýto zápas po nejakom úspechu, mužstvo môže byť unavené aj mentálne. Proste sme to nezvládli, Žilina hrala dobre, to je všetko. Prakticky nie je čo hodnotiť, nechcem veci riešiť horúcou ihlou. Musíme si zápas dobre zhodnotiť a pripraviť sa na ďalší duel."