Gerard Piqué ukončil hráčsku kariéru v FC Barcelona, do klubu sa raz chce vrátiť ako funkcionár

Neubránil sa slzám

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsky futbalový obranca Gerard Piqué sa v sobotňajšom dueli 13. kola La Ligy 2022/2023 proti Almeríi rozlúčil s pôsobením v klube FC Barcelona i profesionálnou hráčskou kariérou.Pri svojom 616. vystúpení v barcelonskom drese zaznamenal víťazstvo 2:0, po ktorom sa „blaugranas“ minimálne do nedele posunuli na čelo tabuľky pred majstrovský Real Madrid , ktorý má zápas k dobru.Tridsaťpäťročný Piqué sa spočiatku pokojne prihovoril davu na štadióne Camp Nou. Rozprával o láske ku klubu, ktorý mu dal mnoho. Postupne si však akoby uvedomil, že už nikdy viac nenastúpi pred barcelonskými fanúšikmi, a neubránil sa slzám.Priaznivci Barcelony v zápase zatlieskali Piquému pri úvodných dotykoch s loptou, i neskôr, keď v koncovke duelu pri striedaní schádzal z ihriska. Majster sveta i Európy potom zamával fanúšikom, ktorí mu odpovedali veľkými ováciami.Piqué po stretnutí vyhlásil, že v budúcnosti sa plánuje vrátiť do klubu, ale už nie ako hráč. V minulosti sa nechal počuť, že jedného dňa by mohol uvažovať o kandidatúre na prezidenta FC Barcelona.„Niekedy milovať znamená nechať ísť. Medzi mnou a Barcou je toľko lásky, že nastal čas dať nám trochu priestoru, trochu vzduchu a som presvedčený, že v budúcnosti sa vrátim. Môj dedko ma urobil členom klubu v deň, keď som sa narodil. Tu som sa narodil a tu aj zomriem. Nech navždy žije Barca,“ poznamenal Piqué.Ten v spomenutých 616 stretnutiach za Barcelonu strelil 52 gólov. Pomohol mužstvu k trom prvenstvám v Lige majstrov, ôsmim ligovým titulom a k siedmim triumfom v Španielskom pohári.