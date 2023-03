Fortuna liga: Žilina zvíťazila na Slovane 1:0

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 1. kole nadstavbovej skupiny o fortunaligový titul na pôde ŠK Slovan Bratislava 1:0. Triumf "šošonov" zariadil v 36. minúte Dominik Javorček. Obhajca titulu stráca na Dunajskú Stredu jeden bod, líder tabuľky má však odohratý o zápas menej. Žilinčania sa dotiahli na štvrtú Podbrezovú na rozdiel bodu.

Fortuna liga - 1. kolo nadstavby:



ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 0:1 (0:1)



Gól: 36. Javorček. Rozhodovali: Kráľovič – Jekkel, Hrmo. ŽK: Sauer





Slovan: Trnovský - Zmrhal, Maudo, Križan (77. Holman), Medveděv (46. Čakvetadze) - Kankava, Barseghjan - Lichý (46. Kucka), Pauschek, Green (68. Zuberu) - Abubakari (46. Čavrič)



Žilina: Belko - Nemčík, Stojčevski, Leitner - Bari (86. Owusu), Gidi (90.+1. Minárik), Sauer (62. Jambor), Javorček (62. Kopásek) - Galčík (62. Iľko), Ďuriš, Kaprálik

hlasy trénerov /zdroj ŠK Slovan Bratislava/:



Vladimír Weiss st. (tréner Slovana): "Z našej strany veľké sklamanie, pre klub i pre mňa, najmä výkony niektorých hráčov. Ak by som povedal, že som to čakal, bol by som asi zlý tréner, ale niektoré veci v deň zápasu neovplyvníte. Dal som hrať troch hráčov z Bazileja, únava bola u nich evidentná. Zároveň som dal šancu hráčom, ktorí sú v kádri, myslia si, že sú jeho plnohodnotnou súčasťou, no pravda je niekde inde. Budem bojovať, pokiaľ mi sily budú stačiť. Uvidíme, čo bude ďalej, teraz sa pripravujeme na pohár. Niektorí, ktorí dnes nastúpili, nemajú na to, aby boli v Slovane, čo sa ukázalo. Je to moja chyba i naša chyba, že im vôbec dôverujem, ale prakticky po 48 hodinách jednoducho nemôže hrať tá istá zostava. Aj keď sme hrali zle, mali sme tri-štyri čisté gólové šance, či už Green alebo Barseghjan, z toho musíme skórovať či aspoň trafiť bránu. Tu sa ukázalo, že nie sme takí kvalitní ako si niekto myslí. Viem, kde sú hranice tohto mužstva, ukázali sme to v Európe, no liga nie je ľahká. Sú tu mužstvá, ktoré behajú, čo Žilina behala, a my s tým máme očividný problém. Niektorí v našom tíme totiž majú slabý pohyb bez lopty. Pokiaľ budem ja tréner, tak niektorí hráči už zajtra nebudú v kabíne."



Jaroslav Hynek (tréner Žiliny): "Pre náš tím, ktorý zbiera skúsenosti, je zápas so Slovanom vždy obrovský sviatok. Zároveň predstavuje priestor pre získavanie skúseností. V prvom polčase, ktorý bol podľa mňa taký vyrovnanejší, sme boli maximálne efektívni. Hra bola taká vyrovnaná, nám sa tiež podarilo pomerne solídne podržať loptu. Po prestávke hra i väčšia nebezpečnosť šli za Slovanom. Defenzívne sme niektoré veci zvládli na hrane, za čo chcem tím pochváliť. Už nám však nezostali sily na dohratie nejakého brejku. Preto to zostalo pri víťazstve 1:0. Do tej doby mal Slovan veľa šancí, kde mohol vyrovnať či otočiť, no my sme to zvládli a aj vďaka jeho horšej efektivite sme vyhrali. Pre nás je to odmena, zároveň veľký počet vecí, na ktorých treba pracovať a posúvať sa ďalej. Tento zápas je pre nás kvalitný študijný materiál."