V nominácii futbalistov SR premiérovo Polievka, vracajú sa Mak i Vavro

Do nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie sa premiérovo dostal útočník Banskej Bystrice Róbert Polievka. Tréner Francesco Calzona ho zaradil do kádra pred úvodnými zápasmi kvalifikácie EURO 2024 proti Luxembursku a Bosne a Hercegovine. Po dlhšom čase sa do národného tímu vracajú krídelník FC Sydney Róbert Mak a obranca Denis Vavro z FC Kodaň, ktorí budú reprezentovať prvýkrát pod vedením Calzonu.



"Polievka má veľmi dobré vlastnosti a momentálne nemáme nikoho podobného. V predchádzajúcich zápasoch ukázal, že na to má," povedal reprezentačný tréner na pondelňajšej tlačovej konferencii na adresu kanoniera Banskej Bystrice. Z domácej Fortuna ligy sa okrem Polievku dostali do nominácie aj stredopoliar Juraj Kucka a obranca Vernon de Marco z majstrovského Slovana Bratislava. Medzi náhradníkmi sa naopak ocitol ich spoluhráč a kapitán "belasých" Vladimír Weiss ml. "Dôvod je čisto taktický, máme troch nových hráčov. Osem je ofenzívnych a niektorí z nich vedia ponúknuť aj alternatívne riešenia," vysvetlil svoje rozhodnutie Calzona.



V kádri sú aj tradičné opory Stanislav Lobotka a kapitán Milan Škriniar, ktorý vynechal uplynulé zápasy Interu Miláno pre zranenie chrbta. "Mám obavy, už dlhšiu dobu sa necíti dobre. Za každú cenu však chce byť s tímom. Neviem povedať, či je jeho štart ohrozený, máme ešte pár dní. Ja osobne chcem, aby hral," dodal kouč k situácii so Škriniarom.

Zložitá situácia je aj u ďalších hráčov - tí, ktorí Calzonovi typologicky vyhovujú, nenastupujú vo svojich kluboch pravidelne. "Máme ešte problémy, nominovali sme Šatku, ktorý síce odohral v predchádzajúcom zápase 60 minút, ale predtým nehral štyri mesiace. Tri mesiace nehral poriadne ani Gyömbér, aj preto sme nominovali piatich stredných obrancov," priznal Calzona. Zložitá situácia bola aj s hráčmi na krídle, spomedzi krajných útočníkov dostal prvýkrát od novembra 2021 šancu Mak. "Vždy som hovoril, že národný tím je otvorený pre všetkých. Bolo dôležité sa rozhodnúť teraz a čo sa týka krídelníkov, nemáme veľký výber. Ostatní hrajú málo, alebo sú zranení," dodal Calzona.



Bez zápasovej praxe sú i dvaja z troch brankárov, pred Henrichom Ravasom však dostane zrejme opäť prednosť skúsený Martin Dúbravka. "Ravas je brankár, ktorý momentálne nastupuje pravidelne a chytá veľmi dobre. Je alternatíva pre stálych brankárov, ktorí momentálne nehrajú pravidelne. Už som sa ním zoznámil, je to špičkový brankár, ale momentálne má u mňa väčšie šance Dúbravka," uviedol kormidelník ohľadom brankárov.

Pre Calzonu to bude prvá kvalifikačná previerka na slovenskej lavičke. Jeho zverenci nastúpia vo štvrtok 23. marca o 20.45 h v Trnave s Luxemburskom, o tri dni neskôr 26. marca o 20.45 h privítajú v Bra­tislave Bosnu a Hercegovinu. Reprezentačné sústredenie sa začne v nedeľu 19. marca zrazom v Senci, piatkový (24.3.) tréning v tamojšom NTC bude otvorený pre verejnosť.

Nominácia SR na zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Luxembursku (23. marca) a Bosne a Hercegovine (26. marca):



Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (Fulham), Henrich Ravas (Widzew Lodž)



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC), Michal Tomič (FK Mladá Boleslav), Denis Vavro (FC Kodaň), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Adam Obert (Cagliari Calcio), Vernon De Marco (Slovan Bratislava)



Stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Lászlo Bénes (Hamburger SV), Ondrej Duda (Verona), Matúš Bero (Vitesse Arnheim), Róbert Mak (Sydney)



Útočníci: Tomáš Suslov (FC Groningen), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Róbert Boženík (Boavista), Adam Zreľák (Warta Poznaň), Róbert Polievka (Banská Bystrica), Erik Jirka (Plzeň)



Náhradníci:



Brankári: František Plach (Piast Gliwice), Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Dominik Greif (RCD Mallorca)



Obrancovia: David Hrnčár (SK Beveren), Kristián Vallo, Martin Šulek (obaja Wisla Plock), Šimon Mičuda (AS Trenčín), Sebastián Kóša (Spartak Trnava), Patrik Leitner, Tomáš Nemčík (obaja MŠK Žilina), Michal Sipľak (MKS Cracovia Krakov)



Stredopoliari: Miroslav Káčer (DAC Dunajská Streda), Peter Pokorný (MOL Fehérvár), Christián Herc (Grasshopper Zürich), Patrik Myslovič (Aberdeen), Jakub Hromada (Slavia Praha), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Dominik Veselovský (DAC Dunajská Streda), Dominik Hollý (AS Trenčín), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Vladimír Weiss ml. (Slovan Bratislava)



Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Martin Regáli (KV Kortrijk), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Dávid Strelec (Reggina 1914), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina), Tomáš Bobček (MFK Ružomberok), Erik Prekop (Bohemians Praha), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Samuel Mráz (Anorthosis Famagusta), Adam Griger (Cagliari Calcio), Ladislav Almási (Baník Ostrava)







Realizačný tím:



Hlavný tréner: Francesco Calzona



Asistenti trénera: Gianluca Segarelli, Simone Bonomi



Tréner brankárov: Ján Novota



Kondiční tréneri: Alessandro Bulfoni, Martin Rusňák



Videoanalytik: Marco Brini



Technický manažér: Giovanni Paolo De Matteis



Manažér tímu: Jakub Kojnok



Lekári: Zsolt Fegyveres, Jozef Almási



Fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



Masér: Mário Prelovský



Kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň