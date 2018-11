FORTUNALIGA: FK Železiarne Podbrezová prehrala s FK Senica 2:4

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

FK Železiarne Podbrezová - FK Senica 2:4 (1:3)



Góly: 9. a 71. Leško - 6. Dias, 9. Deretti, 12. Tešija, 64. Azankpo. Rozhodoval Pavlík, ŽK: M. Baran (Podbrezová), 854 divákov.



FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Turňa, Podstavek, Bartoš (16. Galčík, 63. Voško), Mojžiš – Obročník, M. Baran – Viazanko, Sedláček, Leško – Mikuš



FK Senica: Taborda – Kotula, Dias, Da Graca, Asmah - Deretti, Tešija (63. Otrísal), Petshi (87. Krč), Zezinho – Castaneda (79. Kováč), Azankpo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 10. novemba (TASR) - "Železiarom" sa prehĺbil pred zápasom hlad za bodmi, keď prehrali štyri zápasy za sebou. Tentoraz si však trúfali, už len preto, že po nepríjemných súperoch prišiel na Horehronie ľahší, z predposledného miesta tabuľky.Senicu povzbudilo trojgólové víťazstvo v predchádzajúcom kole nad Zlatými Moravcami a v úvode pôsobila dosť sebavedome. V 4. minúte nádejne vyšprintoval vpred Azankpo, no pomerne zbrklo vystrelil a z nádejnej akcie po zblokovanej strele bol len roh. V 6. minúte sa už skóre menilo, po rohovom kope Zezinha hlavou Kuciaka prekonal Dias a domáci pykali za pasívny úvod. Senica sa však dlho neradovala, v 9. minúte Leško z priameho kopu asi z 28 metrov trafil presne k pravej žrdi a vyrovnal. Ešte v tej istej minúte po centri Kotulu si nabehol na loptu Deretti a asi z 10 metrov prekonal Kuciaka po druhý raz. V 12. minúte už bolo 1:3, keď z rýchleho protiútoku zakončil prečíslenie Tešija z piatich metrov po nahrávke Azankpa tým najlepším spôsobom. V 32. minúte poslal priamy kop Leško na hlavu Sedláčka, no ten namieril dosť nepresne. Aktívny Leško onedlho z diaľky opäť minul bránku Tabordu, v 36. minúte ho v podstate trafil nevýraznou strelou Viazanko. Nepriaznivý stav po málo vídanej kanonáde v úvodných 12 minútach sa snažili po zmene strán domáci čo najrýchlejšie zmeniť, no v 57. minúte veľa nechýbalo, aby Tešija pri lepšom mierení zvýšil spoza šestnástky skóre. Ani hlavička Mikuša na druhej strane o dve minúty neskôr v sieti neskončila, bola slabšia a Taborda si s ňou ľahko poradil. V 64. minúte po hrubej chybe v defenzíve premenil obrovskú šancu zoči-voči Kuciakovi osamotený Azankpo a nádej domácich na výsledkový zvrat sa zminimalizoval. V 71. minúte ju oživil spoza šestnástky strelou po zemi k ľavej žrdi Leško, v 89. minúte v dobrej pozícii ešte minul bránku, a to bolo všetko, čo Podbrezová v druhom polčase vymyslela.