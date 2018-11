Prešovskí hádzanári zdolali v C-skupine Ligy majstrov Besiktas Mogaz

Na archívnej snímke hádzanári Prešova. Foto: TASR Foto: TASR

Tatran Prešov - Besiktas Mogaz 27:23 (18:11)

zostava a góly Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 5, Šárpataky, Hrstka 1, Lapajne 1, Krok, Rečičár, L. Urban 1, Číp 4, Vučko 1, Straňovský 5, Butorac 5, Kasal, Carapkin 2, Gatine 2, najviac gólov Besiktasu: Özbahar 8, Pribak 5, TH: 3/1 - 5/4, vylúčení: 1:1, ŽK: 2:2.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 10. novembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili vo svojom siedmom zápase v C-skupine Ligy majstrov nad tureckým mužstvom Besiktas Mogaz 27:23.Vďaka tomu sa bodovo opäť dotiahli na druhý tím v skupine Sporting Lisabon a naďalej živia šancu na postup. Prešovčania nakročili k víťazstvu výborným výkonom v prvom polčase, ktorý vyhrali o sedem gólov (18:11). Hoci druhé dejstvo prinieslo dramatickejší priebeh, zverenci Slavka Golužu si pripísali piate víťazstvo.Prešovčania nastúpia na ďalší zápas v LM v nedeľu 18. novembra na palubovke Bjerringbro-Silkeborgu.Prešovčania začali zle, prehrávali 0:2 a turecký tím si tesný náskok udržiaval do stavu 5:6. Potom však mierne favorizovaní domáci predsa len prevzali iniciatívu a do konca prvého dejstva zvýšili svoj náskok. Vďaka streleckej efektivite aj zákrokom brankára Čuprynu v závere polčasu viedli o 7 gólov (18:11).Hostia sa však nevzdali, v úvode druhého polčasu ich viackrát podržal brankár a v 54. minúte bolo manko Besiktasu už iba trojgólové (25:22). Prešovčania znervózneli, prejavilo sa to vo viacerých chybách v defenzíve i útoku. Dva dôležité góly strelil v závere zápasu Rábek, ktorý v 28. minúte zvýšil na 27:23.