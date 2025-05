Fórum drevostavieb 2025 – Žilina – 22. 5. 2025 – Nová synagóga

19.5.2025 (SITA.sk) - Majme odvahu stavať z dreva! Z z moderných drevených materiálov a s využitím pokrokových technológií sa v súčasnosti stavajú už nielen rodinné domy a chaty, ale čoraz viac veľké a viacpodlažné budovy. "Vo svete prebieha revolúcia v architektúre a budovaní moderných drevostavieb s najrozmanitejším využitím a veľkosťou. Slovensko sa, napriek našej bohatej tradícii stavania z dreva a drevospracujúceho priemyslu, pridáva k celosvetovému trendu zatiaľ bojazlivo a pasívne," hovorí architektka Ľubica Fábri, iniciátorka a organizátorka každoročnej medzinárodnej prehliadky FÓRUM DREVOSTAVIEB v SR od roku 2012.V poradí už 14. ročník nesúťažnej prehliadky modernej drevenej architektúryvrcholí vo svojom programe v Žiline 22. 5. 2025 medzinárodnou odbornou konferencious vystúpeniami etablovaných rečníkov - architektov a odborníkov zo SR, ČR a Rakúska. Nad podujatím prevzal záštitu aj Mgr. Peter Fiabáne, primátor Mesta Žilina, ktorý konferenciu osobne otvorí a pri vernisáži výstavy 12. 5. 2025 v Galérii PASÁ:Ž pri ÚHA Mesta Žilina uviedol: ""Drevo ako prirodzený a obnoviteľný materiál je odpoveďou na výzvy, ktorým dnes čelíme, či už sú to klimatické zmeny, energetická efektívnosť, ale aj potreba tvorby kvalitného a zdravého životného prostredia. Je to inteligentná voľba pre budúcnosť."V prednáškovom a diskusnom programe na konferencii FÓRUM DREVOSTAVIEB 2025 ŽILINA – MÉTY V STAVANÍ Z DREVA vystúpi vyše 15 rečníkov a diskutérov. Hosťom z Rakúska bude mladý tím CARAVANAtelier s novými realizáciami, z ČR predstavia svoju prácu architekt Jan Říčný, RCNKSK, Praha a statik, staviteľ a pedagóg VŠB TUO Roman Fojtík. Medzi slovenskými prednášajúcimi budú architekti a odborníci na moderné drevostavby ako Ivan Jarina, Ateliér Van Jarina; Peter Kožuško, PANTOGRAPH; Juraj Kovaľ, Naturboys; Michal Diviš, MDA + OZ ZAŽni; Andrej Hašta, nezávislý analytik a ďalší.Vstupenky na konferenciu sú dostupné na www.novasynagoga.sk Organizátori konferencie umožňujú vstup zdarma na konferenciu študentom architektúry, pozemného staviteľstva a odboru technik drevostavieb na SOŠ. "Naše podujatie dáva príležitosť na rozvoj oblasti modernej drevenej architektúry a staviteľstva z dreva u nás. Podporujeme osvetu a vzdelávanie, ktoré sú nevyhnutné pre žiaduce výsledky v praxi. Prajeme si získať pre stavanie z dreva nielen kolegov architektov a projektantov, ale takisto aj odvážnych investorov, ktorí sa chcú stať lídrami nového veku vo formovaní nášho materiálneho prostredia – veku krásnych a funkčných moderných drevostavieb," dopĺňa Ľubica Fábri.Z dreva, s použitím moderných drevených materiálov a progresívnych technológií, možno v súčasnosti stavať široké spektrum budov rýchlo, precízne a s minimálnou záťažou na okolité prostredie. Stavby z dreva majú veľké výhody v mestských zástavbách aj z hľadiska adaptácie na zmeny klímy a zabudovávanie CO2. Prinášajú významnú pridanú hodnotu ako pre vonkajšie prostredie, tak aj pre užívateľov v interiéroch. Majú jedinečnú estetickú kvalitu a pozitívny vplyv na zdravie ľudí, drevo kultivuje a zlepšuje vnútorné priestory na prácu, vzdelávanie, oddych i bývanie. Realizácie drevenej architektúry od popredných architektov a staviteľov v Európe a po celom svete dnes dokazujú, že drevo má takmer neobmedzené kreatívne a konštrukčné možnosti. Moderné drevené materiály na výstavbu ako CLT panely, KVH hranoly či rôznorodé lepené elementy, majú vynikajúce konštrukčné vlastnosti spojené s prednosťou nízkej hmotnosti v porovnaní s inými stavebnými materiálmi a je možné ich prefabrikovať mimo staveniska. "Výstavba z prefabrikovaných drevených prvkov umožňuje preklenúť aj veľké plochy pri veľkých stavbách ako telocvične plavárne, športové haly. Sofistikované stavanie z dreva prináša výrazné časové a logistické úspory, vrátane eliminácie mokrých procesov na stavbách a mimoriadnej precíznosti konštrukcie," uvádza jeden z najrenomovanejších rečníkov na konferencii 22. 5. 2025, Ivan Kolárik (DM + Kontrakting), popredný dlhoročný realizátor drevených konštrukcií a stavieb v SR.A prečo je stavanie z dreva priam nevyhnutné z pohľadu udržateľnosti a ekológie? "Drevo je jediný dorastajúci, trvalo obnoviteľný stavebný materiál na našej planéte. Kým po vyťažení iných materiálov zostáva navždy zmenené miesto, vyťažený les sa obnoví po 80 rokoch na novú ťažbu. V podobe stromov a lesov počas rastu drevo zásadným spôsobom formuje prírodné prostredie, nevyhnutné na život ľudí i pre ostatné živé organizmy. V podobe moderných drevených materiálov nám drevo dáva možnosť budovať kvalitné a trvácne, ekologické stavby s dlhým životným cyklom a tvoriť mestá s lepšími podmienkami na život v čase silnejúcich klimatických zmien", vysvetľuje Ľubica Fábri."Aj vďaka moderným technológiám dáva stavanie z dreva v súčasnosti tvorcom veľa možností, ako zužitkovať invenciu a tvoriť kvalitnú modernú architektúru," hovorí architektka Ľubica Fábri, iniciátorka prehliadky FÓRUM DREVOSTAVIEB a predsedníčka OZ Centrum udržateľnej architektúry ARCHA. "Verím, že čoraz viac kolegov a obzvlášť mladá generácia objaví krásu a prednosti stavania z dreva, ktoré predstavuje perspektívny spôsob výstavby s mnohými prednosťami a prínosmi pre investorov, užívateľov i celú spoločnosť."Záštitu nad prehliadkou FÓRUM DREVOSTAVIEB 2025 ŽILINA prevzali Dr. Johannes Wimmer, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR, Mgr. Peter Fiabáne, primátor Mesta Žilina, Ing. arch. Rudolf Chodelka, hlavný architekt Mesta Žilina, Slovenská komora architektov (SKA) a Spolok architektov Slovenska (SAS). SKA zaradila konferenciu do svojho programu Profesijného vzdelávania architektov SKA v roku 2025. Podujatie podporujú renomovaní realizátori moderných drevostavieb, dodávatelia materiálov a služieb pre drevostavby, partnerské média a odborné organizácie.Medzinárodná výberová výstava FÓRUM DREVOSTAVIEB 2025 prebieha v Galérii PASÁ:Ž v Žiline ešte do 30. 5. 2025, otvorené v pracovných dňoch, vstup zdarma. Výstava predstavuje vybrané architektonické diela a projekty predovšetkým od slovenských architektov a staviteľov. Dopĺňajú ich ukážky inšpiratívnych drevostavieb od českých a rakúskych autorov. Typológia predstavených zaujímavých a inšpiratívnych drevostavieb je rôznorodá. Vo výbere na výstave sú obsiahnuté rodinné domy, školy a škôlky, športové stavby, kaplnka, firemná budova, rekonštrukcia, rozhľadne a veže, malá drevená architektúra i experimentálne štruktúry z dreva. Výnimočnou drevostavbou, predstavenou na výstave, je Český pavilón na svetovej výstave EXPO 2025 v Ósake, deklarujúci úsilie Českej republiky pridať sa k popredným krajinám v stavaní z dreva v Európe.Po Žiline pripravujú organizátori reinštaláciu výstavy v Košiciach, kde bude záujemcom prístupná od 16. 9. do 30. 10. 2025 v UVP Technicom TU v Košiciach. Výstava, rovnako ako medzinárodné prednáškové podujatie FÓRUM DREVOSTAVIEB 2025 dňa 2. 10. 2025 od 13:00 v UVP Technicom TUKE, budú súčasťou česko-slovenského festivalu Deň architektúry 2025. Premiéra prehliadky FÓRUM DREVOSTAVIEB 2025 sa uskutočnila v marci – apríli 2025 v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave, ktoré je dlhodobým významným partnerom prehliadky a podporuje účasť rakúskych architektov drevostavieb na nej.Text / zdroj: OZ Centrum ARCHA – FÓRUM DREVOSTAVIEB 2025, www.admagazin.sk Informačný servis