Prípad z Tepličky nad Váhom uzavreli. Za smrť muža nemôže zásah polície, tvrdí Úrad inšpekčnej služby

Žilinská polícia ešte 16. novembra 2024 večer prijala oznámenie o tom, že sa po ulici v obci Teplička nad Váhom v okrese Žilina pohybuje osoba a so sekerou v ruke ohrozuje ľudí. Vyslaná hliadka sa na mieste skontaktovala s oznamovateľom a počas toho sa k nim približoval podozrivý muž so sekerou v ruke.



„Opakovane ho vyzvali, aby upustil od protiprávneho konania. Podozrivý na výzvy nereagoval, preto hliadka na jeho zastavenie použila donucovacie prostriedky,“ uviedla polícia s tým, že najskôr použili taser, ktorý na zastavenie osoby nebol účinný a následne hmaty, chvaty a putá. Muž podľa hliadky pôsobil dezorientovane, z toho dôvodu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Medzičasom upadol do bezvedomia, preto začali s oživovaním, v ktorom na mieste pokračovali aj záchranári, no neúspešne.





19.5.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) zastavil trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia, týkajúce sa úmrtia muža z Tepličky nad Váhom v okrese Žilina po použití taseru.Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová , vyšetrovateľ pri zastavení trestného stíhania poukázal hlavne na závery posudku znalcov z odboru Zdravotníctvo a farmácia, z ktorých vyplýva, že smrť dotyčného muža bola nenásilná, zo zdravotných príčin.„V súvislosti so služobným zákrokom nedošlo k spáchaniu trestného činu a nebolo zistené zo strany policajtov iné porušenie zákona. Policajti postupovali v súlade so zásadami zákonnosti a primeranosti,“ zdôraznila Dobiášová.