Foto a video: Bratislavu ovládol Depeche Mode, privítal ich vypredaný štadión

Bratislavský Národný futbalový štadión bol v nedeľu večer (28. 5.) vypredaný do posledného miesta. Športovcov vymenili hudobníci — vypredala ho dvojica Dave Gahan a Martin Gore, ktorí si od roku 1980 hovoria Depeche Mode, teda rýchla móda. Do Bratislavy sa vrátili po viac ako deviatich rokoch, bolo to ich piate vystúpenie v metropole Slovenska.



K Depeche Mode kapele patrí oblečenie v čiernom, tričká, bundy, sukne alebo džínsy. A drvivá väčšina divákov sa tak aj obliekla.



Spomínaná dvojica muzikantov vydala 24. marca tohto roka pätnásty štúdiový album Memento Mori (Memento mori je latinské príslovie, ktoré znamená Pamätaj, že zomrieš, pozn. TASR). Vyšiel rok po náhlom úmrtí tretieho člena zostavy Andyho Fletchera. Podľa tohto albumu nazvali aj koncertné turné, v poradí už devätnáste v histórii skupiny.



Bratislavský koncert na šnúre The Memento Mori Tour sa začal dvoma skladbami z nového albumu My Cosmos Is Mine a Wagging Tongue. Do playlistu zaradili Depeche Mode celkom päť piesní z nového albumu. Boli medzi nimi aj Speak To Me, Soul with Me a Ghost Again, ktorú fanúšikovia poznajú aj z vysielania slovenských rádií.



Z predchádzajúcich albumov zazneli songy Walking in My Shoes, It's No Good, Sister of Night, In Your Room, Everything Counts, Precious, A Question of Lust, I Feel You, A Pain That I'm Used To, World in My Eyes, Wrong, Stripped, John the Revelator a Enjoy the Silence.

Fanúšikovia dali o sebe nahlas vedieť od prvej skladby a vo viacerých sa v refrénoch pridali k Davemu Gahanovi. Výslužkou boli štyri prídavky v podobe piesní Waiting for the Night, Just Can't Get Enough, Never Let Me Down Again a Personal Jesus. Hádam najviac ich bolo počuť pri záverečnej piesni Personal Jesus.





Synti-popová formácia Depeche Mode vznikla v roku 1980. Názov Depeche Mode si vybrala podľa jedného z článkov vo francúzskom módnom časopise. V júli 1981 mali v hitparáde prvú úspešnú skladbu New Life. V novembri 1981 vydali debutový album Speak & Spell. V hitparáde TOP 40 mali 43 skladieb. Depeche Mode predtým koncertovali v Bratislave 11. júna 2006, 22. júna 2009, 25. mája 2013, vždy na futbalovom štadióne na Pasienkoch, a 6. februára 2014 na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. V roku 2020 ich uviedli do Rokenrolovej siene slávy.

Depeche Mode - Enjoy The Silence (Live in Bratislava 2023)

Depeche Mode - Never Let Me Down Again 28.5 2023 Bratislava

Depeche Mode - Just Can’t Get Enough (Live in Bratislava 2023)





The Memento Mori Tour začala skupina 23. marca v americkom Sacramente. Naplánovaných má celkom 82 koncertov. Do Bratislavy prišla z Lipska, kde hrala 26. marca. Z Bratislavy smeruje do francúzskeho Lyonu, kde koncertuje 31. mája. Šnúru ukončí dvoma koncertmi 15. a 17. decembra v americkom Los Angeles.