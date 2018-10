FOTO a VIDEO: Mostný megaprojekt spájajúci Hongkong a Macao už čoskoro otvoria

Na snímke najdlhší most na svete z Hongkongu do mesta Ču-chaj (55 km) predstavili počas mediálneho dňa 19. októbra 2018. Most, ktorý spája Hongkong a Macao otvoria 23. októbra 2018. Dve šesťprúdové diaľnice skrátia dopravu z pôvodných troch hodín na 30 minút. Foto: TASR/AP Na snímke najdlhší most na svete z Hongkongu do mesta Ču-chaj (55 km) predstavili počas mediálneho dňa 19. októbra 2018. Most, ktorý spája Hongkong a Macao otvoria 23. októbra 2018. Dve šesťprúdové diaľnice skrátia dopravu z pôvodných troch hodín na 30 minút. Foto: TASR/AP

Hongkong 19. októbra (TASR) - Jeden z najdlhších mostov na svete spájajúci Hongkong, Macao a čínsku pevninu otvoria pre dopravu na budúci týždeň, v stredu 24. októbra. Informovali o tom v piatok miestne úrady.



Veľké slávnostné podujatie už oznámili na deň predtým v čínskom pevninskom meste Ču-chaj, ktoré by mal navštíviť aj čínsky prezident Si Ťin-pching, píše denník The Straits Times.



Hongkonskí zákonodarcovia však kritizovali málo transparentnosti ohľadom toho, kedy bude môcť verejná doprava most naplno využívať, zatiaľ čo miestne autobusové spoločnosti sa takisto sťažovali na to, že nie sú informované.







Komunikácia s dĺžkou 55 kilometrov, ktorá zahŕňa kľukatý cestný most a podmorský tunel, prepája hongkonský ostrov Lantau s mestom Ču-chaj a špeciálnou administratívnou oblasťou Macao ponad vody delty Perlovej rieky.



Výstavba tohto masívneho infraštruktúrneho projektu sa začala v roku 2009 a sprevádzali ju odklady, prekročenia nákladov, korupčné škandály, ako aj smrteľné úrazy robotníkov.

Stúpenci projektu HZMB (Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge) ho označujú za staviteľský klenot, kým iní ho vnímajú ako drahý politický projekt určený na hlbšiu integráciu Hongkongu do štruktúr pevninskej Číny v čase, keď si Peking posilňuje svoj vplyv na toto polosamosprávne mesto.

