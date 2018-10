Všetci šiesti obvinení v prípade pozemkovej mafie idú do väzby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. októbra (TASR) - Na základe podnetu vyšetrovateľa finančnej polície a návrhu prokurátora ide do väzby všetkých šesť ľudí obvinených v súvislosti s realizovanou policajnou akciou týkajúcou sa pozemkovej mafie. Informuje o tom Policajný zbor SR na sociálnej sieti.Obvinení Roderik A. a Maroš M. nastúpia do ústavu na výkon trestu v Nitre, Miloš P. a Simona L. do zariadenia v Banskej Bystrici, Matúš K. v Bratislave a Miloš L. v Leopoldove.Obvinení mali páchať podvody koordinovane s presnou deľbou práce ako členovia organizovanej skupiny. Najskôr mali vytipovať vhodné nehnuteľnosti na predaj a potom si neoprávnene zabezpečiť osobné údaje vlastníkov vytipovaných nehnuteľností. Následne na webe bez vedomia skutočných vlastníkov mali zverejniť ponuku na ich predaj.Páchateľov zadržala tento týždeň pri zásahu v Nitre a okolí Národná jednotka finančnej polície. Pomáhal i Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru (Lynx Commando) a okresné riaditeľstvá v Nitre, Nových Zámkoch a v Šali.