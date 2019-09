FOTO: Andreescuovú za triumf na US Open s kľúčami od rodného mesta

Kanadský premiér a líder Liberálov Justin Trudeau (vľavo) víta tenistku Biancu Andreescuovú počas uvítacieho zhromaždenia v Mississauge 15. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mississauga 16. septembra (TASR) - Kanadská tenistka Bianca Andreescuová obdržala za svoj triumf na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open honor v podobe kľúčov od svojho rodného mesta Mississauga. Pri ceremónii na predmestí Toronta jej ich slávnostne odovzdal starosta Bonnie Crombie. Andreescuová sa vo veku 19 rokov stala vôbec prvou Kanaďankou, ktorá získala grandslamový titul v dvojhre.uviedla na zhromaždení pred stovkami fanúšikov.Devätnásťročná Andreescuová zdolala vo finále US Open Amderičanku Serenu WIliamsovú 6:3, 7:5, čím jej znemožnila zisk už 24. grandslamového titulu. V priebehu roka sa jej podarilo vyšplhať v ženskom svetovom rebríčku z druhej svetovej stovky až na aktuálne 5. miesto.Adreescuovú po obrovskom úspechu slovami chvály podporil aj kanadský minister Justin Trudeau.citovala Trudeaua agentúra AFP.Po majstrovskom úspechu Toronta Raptors v uplynulej sezóne basketbalovej NBA tak kanadskí športoví fanúšikovia dostali ďalší dôvod na radosť. Známy transparent, ktorým oslavovali výhru Raptors s nápisom "We the North", hrdo pozmenili na "She the North", čím vyjadrili úctu a podporu mladej hráčke.