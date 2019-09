Volejbalisti SR musia na ME čakať na pomoc, Kravárik špekulácie nečaká

Na snímke slovenskí volejbalisti a uprostred tréner Andrej Kravárik v zápase B-skupiny na majstrovstvách Európy vo volejbale mužov Srbsko - Slovensko 15. septembra 2019 v Antverpách. Foto: TASR- Martin Baumann Foto: TASR- Martin Baumann

Antverpy 16. septembra (TASR) - Scenár postupu zo skupiny sa slovenským volejbalistom na ME v Belgicku každým dňom približuje, no istotu zatiaľ nemajú. Zverenci Andreja Kravárika musia čakať, ako sa vyvinú ďalšie zápasy v skupine, Slovákom musia pomôcť favoriti. A to najmä v zápasoch so Španielskom a Rakúskom, teda s mužstvami, ktoré Slováci zdolali 3:2, respektíve 3:1. Tréner Slovákov by si však želal potvrdiť postup v jednom z dvoch zostávajúcich duelov, ktoré na jeho hráčov čakajú.Slovenskí reprezentanti majú v tabuľke päť bodov. Zdolali oboch súperov, ktorí sú v európskom rebríčku pod nimi. Ak proti Španielom a Rakúšanom potvrdia úlohu favoritov aj Nemci, Belgičania a Srbi, postup Slovenska do osemfinále bude hotovou vecou.verí Kravárik.Prvý zápas s tímom, ktorý je v rebríčku veľmi vysoko, odohrali Slováci proti Srbom. A hoci mali v zápase niekoľko momentov, v ktorých súpera dokázali dostať do úzkych, z triumfu 3:0 sa tešili držitelia bronzu z ME spred dvoch rokov. V utorok v Lotto Aréne si Kravárikovi zverenci zmerajú sily s domácim Belgickom, teda s tímom, ktorý v júni v Poprade v Európskej lige zdolali 3:1.poznamenal Kravárik.Tréner Slovákov má o základnej zostave proti Belgicku jasno, bude zrejme rovnaká, ako proti Španielom a Rakúšanom. V dueli proti Srbsku nechal niektoré opory odpočívať, priestor dostali hráči z lavičky.povedal slovenský kormidelník.V pondelok mali Slováci voľný deň, využili ho na dôkladnú prípravu na najbližší zápas.uzavrel Kravárik.