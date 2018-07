FOTO: ATÉNY V PLAMEŇOCH: Požiare v Grécku majú na svedomí 20 mŕtvych

Motocyklista sa pozerá na stúpajúci dym z lesného požiaru pri gréckom meste Kineta, západne od Atén 23. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stúpajúci dym z lesného požiaru nad antickou Akropolou v Aténach 23. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 24. júla (TASR) - Najmenej 20 ľudí zahynulo pri dvoch rozsiahlych požiaroch porastu, ktoré vypukli v okolí gréckej metropoly Atény. Oznámil to v noci na utorok hovorca gréckej vlády Dimitris Tzanakopulos, ktorého vyjadrenie priniesla agentúra AP.Najmenej 69 ďalších osôb bolo podľa neho prijatých do nemocníc so zraneniami. Mnohí z týchto pacientov sú vo vážnom stave.Požiare v blízkosti Atén už zničili desiatky obytných domov a vozidiel, pričom donútili miestnych obyvateľov i turistov k úteku na pláže, odkiaľ ich zachraňovali člnmi za dramatických okolností. Grécko medzitým požiadalo o zahraničnú pomoc pri hasení.Grécky premiér Alexis Tsipras v súvislosti s požiarmi skrátil v pondelok svoju návštevu Bosny a Hercegoviny. Po návrate do Atén mal predsedať krízovému zasadnutiu za účasti vládnych predstaviteľov a náčelníkov hasičských zborov. Atény žiadajú o pomoc pri hasení aj partnerov v Európskej únii.Grécke úrady vyhlásili v pondelok stav ohrozenia platný pre západnú a východnú časť aglomerácie Atén, kde vyčíňajú dva veľké lesné požiare poháňané silným vetrom. Tie si už vyžiadali evakuácie niekoľkých tisícov ľudí. Živel si vynútil uzavretie diaľnic spájajúcich Peloponézsky polostrov so strednou časťou krajiny a grécka metropola sa vďaka nemu ponorila do oranžového oparu.