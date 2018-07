Pobrežná stráž v Grécku hľadá turistov, unikli pred požiarom na člne

Slnko svieti cez stúpajúci dym z lesného požiaru na cestu pri gréckom meste Kineta, západne od Atén 23. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 24. júla (TASR) - Grécka pobrežná stráž oznámila v pondelok začatie pátracej a záchrannej operácie v prípade desiatich osôb, ktoré sú nezvestné po tom, ako unikli pred rozsiahlym lesným požiarom na člne. Predpokladá sa, že ide o skupinu zahraničných turistov, informovala agentúra AP.Pobrežná stráž prehľadáva more blízko mesta Rafina, severovýchodne od Atén, pomocou vrtuľníka a lode. Zasahuje po upozornení dánskych úradov, ktoré prijali telefonát od osoby v Grécku, údajne jedného z členov uvedenej skupiny.Podľa vyjadrenia pobrežnej stráže nie je jasné, v akom type plavidla sa nezvestní nachádzajú.Grécke úrady vyhlásili v pondelok stav ohrozenia platný pre západnú a východnú časť aglomerácie Atén, kde vyčíňajú dva veľké lesné požiare poháňané silným vetrom. Tie si už vyžiadali evakuácie niekoľkých tisícov ľudí, pričom hlásia i najmenej deväť zranených.Jeden z požiarov vyčíňa v okolí mesta Pendeli severovýchodne od Atén, pričom plamene vietor odnáša ďalej na východ, smerom k mestu Rafina. Druhý lesný požiar vypukol zhruba 50 kilometrov západne od Atén, pri prímorskom mestečku Kineta, a rýchlo sa rozšíril cez miestny borovicový les.Živel si vynútil uzavretie diaľnic spájajúcich Peloponézsky polostrov so strednou časťou krajiny a grécka metropola sa vďaka nemu ponorila do oranžového oparu.