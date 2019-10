FOTO: Časopis Nota bene pokrstil kalendár

Na snímke zľava predajca časopisu Nota Bene Peter Šušula, krstná mama kalendára moderátorka a herečka Katarína Brichtová, predavačka z Budapešti Mária Csurika, šéfredaktorka časopisu Sandra Pazman Tordová počas uvedenia nového kalendára na rok 2020 s názvom Pouličný sprievodca svetom v Bratislave 7. októbra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Na snímke zľava predajca časopisu Nota Bene Peter Šušula, krstná mama kalendára moderátorka a herečka Katarína Brichtová, predavačka z Budapešti Mária Csurika, šéfredaktorka časopisu Sandra Pazman Tordová počas uvedenia nového kalendára na rok 2020 s názvom Pouličný sprievodca svetom v Bratislave 7. októbra 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Pouličný sprievodca svetom je názov nového kalendára, ktorý v pondelok v Bratislave uviedol do života časopis Nota bene. Ilustrovaný kalendár predstavuje 12 miest z celého sveta očami dvanástich miestnych predajcov pouličných časopisov. Ich pohľad na Atény, Miláno, Chicago či Budapešť a iné mestá spracovala do ilustrácií talentovaná výtvarníčka Sasha Chagina.Ako uviedla šéfredaktorka časopisu Nota bene a štatutárka občianskeho združenia Proti prúdu Sandra Pazman Tordová, ide o doplnkový projekt k pouličnému časopisu. Jeho cieľom je podporiť predajcov, aby mali o niečo viac finančných prostriedkov v predvianočnom období. "Zimné produkty majú pomôcť predajcom, aby si privyrobili a ľahšie prežili zimu. Každý rok vychádza buď kalendár, diár a k tomu ešte kniha," vysvetlila iniciátorka projektu, ktorý je výsledkom spolupráce niekoľkých pouličných časopisov združených v Medzinárodnej sieti pouličných časopisov (INSP). "Vo svete je viac ako 100 pouličných časopisov v 34 krajinách, ročne je to okolo päť miliónov čitateľov, čo je fakt silná komunita ľudí, ktorí pomáhajú dostávať ľudí z ulice," podčiarkla Tordová a zvlášť poďakovala kolegom z českého Nového prostoru a The Big Issue London."Dlhodobo máme krízu bývania, upozorňujú na to aj ľudia bez domova, ľudia na ulici, myslím, že by sme ich mali viac počúvať, lebo hovoria to, čo okolo nás je, a ešte si to neuvedomujeme," poznamenala šéfredaktorka Nota bene. V jeho kalendári je zastúpené Sydney, Cardiff, Soul, Kodaň. Budapešť predstavuje Mária Csurika, predajkyňa maďarského pouličného časopisu Fedél Nélkül (Bez strechy nad hlavou). Keď stratila domov, ukrývala sa so synom pred úradmi po pivniciach. Dnes predáva časopis, žije v prenajatom byte a pracuje v organizácii, ktorá háji práva ľudí bez domova, o bezdomovectve tiež prednáša na školách. "Najväčším problémom týchto ľudí nie je to, že nemajú domov, ale že nemajú ani vlastných kamarátov. Neuvedomujú si, že môžu mať nejaké hodnoty, strácajú svoju dôstojnosť a sebaúctu. Náš spolok Mesto patrí každému má za cieľ prinavrátiť sebaúctu ľuďom," povedala pani Mária. Deväťnásobná najlepšia predajkyňa maďarského pouličného časopisu ďalej prezradila, že jej obľúbeným miestom v Budapešti je Margitin ostrov. Práve tam našla útočisko a veľakrát sa skrývala s maloletým synom pred políciou.Predajcov Nota bene v projekte reprezentuje 57-ročný Peter. Autonehoda v roku 1985 spustila vlnu fyzických i psychických ťažkostí, v súčasnosti si k dôchodku privyrába predajom pouličného časopisu. "V tejto práci som sa našiel a veľmi mám rád ľudí, ktorí sa usmievajú, majú krajší deň, viac šťastia. Vidím im na očiach, čo si ku komu môžem dovoliť. Mám pokrvnú rodinu v Bratislave, Nota bene je moja druhá rodina," vyhlásil Peter, ktorý v kalendári predstavil svoje obľúbené miesta Bratislavy. Tým najobľúbenejším je jeho predajné miesto na Suchom mýte neďaleko Prezidentského paláca.V kalendári nájdu záujemcovia aj to, kde v Aténach ísť na dobrú kávu a souvlaki, kam v Chicagu chodí na večeru Obama a tiež tip na tajnú oázu v Kodani - cintorín Assistens, kde sú pochovaní velikáni ako Hans Christian Andersen, ale aj ľudia bez domova, ktorí tam majú špeciálny pomník.Na krst kalendára pricestovala aj jeho ilustrátorka Sasha Chagina, Ruska žijúca v Prahe. "Je to veľmi pekný projekt. V niektorých tých mestách som bola, vo väčšine nie, ale teraz už mám pocit, ako som robila rešerš, že v žiadnom z tých miest už nie som cudzinka," konštatovala výtvarníčka, ktorá väčšinu ilustrácií tvorí s nožničkami v ruke: "Vystrihujem ich z papiera, potom nafotím, dávam do počítača a Photoshopu. Rada pracujem rukami, nožnice dávajú tomu tvar, ktorý nenakreslíš."Kalendár Nota bene 2020 pokrstili pouličným prachom, krstnou mamou sa stala herečka a moderátorka Katarína Brychtová: "Nápad urobiť takýto kalendár bol výborný, pretože spája v sebe veľmi veľa vecí, tie krásne farby, je to pozitívne. Myslím si, že náklad sa určite vypredá. Je to aj poučné pre nás mnohých, ktorí radi cestujeme, niektorých ľudí to možno bude aj inšpirovať k tomu, aby cestovali."